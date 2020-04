AFRIQUE Le prix ‘Zayed Sustainability’ 2021 appelle aux candidatures des innovateurs africains

Par Info Alwihda - 15 Avril 2020

PME, organisations à but non lucratif et établissements scolaires sont invités à soumettre leur candidature avant le 21 mai 2020.

Abu Dhabi, EAU - Le prix "Zayed Sustainability" invite tous les innovateurs africains souhaitant proposer leurs solutions aux problématiques du Développement Durable à soumettre leur candidature pour l’édition 2021 du prix. Le dépôt des dossiers de candidature, exclusivement en ligne, est ouvert jusqu’au 21 mai 2020. Offrant des récompenses à hauteur de de 3 millions de dollars US, le prix récompense les projets, innovant, inspirant et impactant dans cinq catégories. L’an dernier, 2,373 candidatures issues de 129 pays ont été reçues.



Depuis sa création, le prix n’a cessé de prendre de l'ampleur en Afrique. Le nombre de candidats du continent dépassant même les autres régions et le Nigeria se plaçant comme le cinquième pays le plus porteur de candidatures. Les finalistes La dernière cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée en début d'année à Abu Dhabi, a montré une nouvelle fois qu’un grand nombre d’innovations pertinentes proviennent d’Afrique. La Fondation Okuafo, une start-up basée au Ghana, a remporté le prix dans la catégorie Alimentaire. Elle a été récompensée pour son application mobile qui utilisant l'I.A, l'apprentissage machine (ML) et l'analyse de données pour détecter les maladies nuisant aux cultures.



L’application propose également des solutions pour y remédier, basées sur des données scientifiques obtenues en temps réel.



Au court de ses 12 éditions précédentes, le Prix a déjà récompensé 86 entrepreneurs, organisations ou établissements scolaires dont les projets ont directement et indirectement eu un impact positif sur les conditions de vie de 335 millions de personnes, dans le monde entier.



Sultan Ahmed Al Jaber, ministre des Émirats arabes unis et directeur général du prix "Zayed Sustainability", a déclaré : "Après déjà 12 années de reconnaissance et de récompense d'excellents projets, nous sommes convaincus que le prix continuera d'attirer davantage d'innovateurs parmi les plus dévoués à résoudre les défis les plus urgents du monde en matière de développement durable".



Il a ajouté : "Le prix a été inspiré par héritage du Cheikh Zayed, très engagé en faveur du développent durable et l’humanitaire au niveau mondial et est en accord avec l'accent que nos dirigeants ont mis cette année sur la planification, la préparation et la recherche de solutions durables pour les 50 prochaines années".



La récompense d'une valeur totale de 3 millions de dollars US est répartie à part égale, soit 600,000 dollars US, entre les catégories. La catégorie Lycées du monde est cependant légèrement différente car divisé en six régions chacune avec son propre lauréat. Chaque établissement candidat peut ainsi prétendre à 100,000 dollars, afin de lancer ou développer son projet au sein de la communauté locale. Le Prix a fait le choix en 2012 d’introduire cette nouvelle catégorie, car il est primordial d’engagé aux valeurs du développement durable les leaders de demain.



L’élément essentiel récompensé par le prix, dans chaque catégorie, est la façon dont la technologie du projet entraîne une transformation positive dans l’amélioration des conditions de vie d’une région plus ou moins large. Pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau, les organisations doivent démontrer qu'elles améliorent l'accès aux énergies et qu'elles ont une vision à long terme, ayant un impact, par exemple sur l’éducation ou la formation, l'entrepreneuriat social et/ou l'autonomisation des femmes...



Le processus d'évaluation du prix "Zayed Sustainability" se décline en trois étapes : la vérification préalable effectuée par un cabinet de recherche et d'analyse indépendant, l’évaluation effectuée par un comité de sélection composé d'experts internationaux indépendants pour chaque catégorie et enfin une sélection des lauréats par le jury du prix.



Pour chaque catégorie, Santé, Alimentation, Énergie et Eau, l’évaluation des candidatures est basée sur trois critères fondamentaux : Impact, Innovation et Inspiration.



Le critère ‘Impact’ évalue la capacité du projet à répondre à un ou plusieurs défis sociaux, économiques, technologiques et/ou environnementaux en vue d’améliorer la qualité de vie. Le critère ’‘Innovation’ prend en compte la valeur ajoutée des projets proposés, ceux-ci devant être techniquement et commercialement viables et adoptée sur au moins un marché. Le critère ‘Inspiration’, quant à lui, exige des organisations qu'elles démontrent des valeurs communes à celles du Sheikh Zayed, qu'elles aient le potentiel d'influencer les comportements et d’encourager le développement d’autres projets pour le développement durable.



Pour la catégorie Lycées du monde, les projets doivent être dirigés par les étudiants, l'accent étant mis sur la participation active des étudiants aux processus de planification, de mise en œuvre et de suivi. Comme pour les autres catégories, les projets doivent démontrer des approches innovantes et seront une source d'inspiration. Les six régions de la catégorie Lycées du monde sont Les Amériques, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et le Pacifique.



Les lauréats du prix Zayed Sustainability 2021 seront annoncés lors de la cérémonie annuelle de remise des prix au cours de la semaine de développement durable d'Abu Dhabi, en janvier 2021.





