Le professeur Titus EDZOA, ancien ministre et secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun lance un Think tank pour le Cameroun et l'Afrique Centrale

Après avoir publié un livre en français et en Anglais intitulé "Cameroun: combat pour mon pays", "Cameroon fight for my country", paru aux éditions Duboiris, l'ancien secrétaire général à la présidence du Cameroun organise une conférence inaugurale à Paris le 30 novembre 2019 pour parler de la situation difficile que traverse le Cameroun actuellement. Cette rencontre a également pour but d'informer les participants du lancement du think tank (CAPE Cameroon) chargé de préparer les Camerounais et les Africains de la sous-région Afrique Centrale à affronter les crises politiques et économiques qui secouent cette partie du continent. Des experts, des diplomates, des économistes et plusieurs membres de la société civile prendront part à cet événement qui sera clôturé par un débat contradictoire et une dédicace de l'auteur pour son nouveau livre.

