Le programme Facebook Accelerator London s’ouvre aux start-ups africaines

Facebook (www.facebook.com) ouvre l’appel à candidatures pour la troisième édition de son programme d’accélération, “Facebook Accelerator London”. Basé à Londres, ce programme conçu pour les start-ups de toute la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) sera pour la première fois ouvert aux start-ups africaines qui utilisent l’intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée et la réalité virtuelle (RA/RV), la Blockchain et d’autres technologies Facebook pour créer de l’impact à grande échelle.



D’une durée de 12 semaines, le programme Facebook Accelerator London sera lancé au mois de novembre et permettra à des start-ups d’accéder aux connaissances et à l’expertise des équipes de Facebook, notamment à travers des ateliers pratiques sur les produits, l’ingénierie, la croissance, l’influence et un mentorat personnalisé.



Nicola Mendelsohn, vice-présidente pour la zone EMEA chez Facebook, a déclaré : “ L’innovation est au cœur de Facebook et nous ouvrons aujourd’hui à l’Afrique notre programme Facebook Accelerator London. Les start-ups sélectionnées pourront rencontrer des experts de Facebook, y compris des spécialistes travaillant dans les domaines de la réalité augmentée, de la Blockchain et de l’Intelligence artificielle. Nous espérons, grâce à ce programme, nourrir et encourager un nouvel essaim d’entreprises qui exercent un impact positif sur le monde. ”



Les start-ups participant au programme seront encadrées par des chefs de produits, des spécialistes des données, marketeurs, des spécialistes du recrutement et des ingénieurs de Facebook. Le programme, à travers Facebook Connectivity, soutiendra également les entreprises qui trouvent des solutions pour éliminer les obstacles à la connectivité numérique, en offrant un accès et des services Internet plus rapides, moins coûteux et meilleurs, en rendant l'information plus facilement accessible ou en améliorant la culture numérique.



Hébergé dans le bureau de Facebook à Londres, le programme sera mené en partenariat avec Founders Intelligence, l’agence du Founders Forum Group chargée du conseil stratégique dans le domaine du numérique. Les start-ups désirant postuler peuvent visiter : https://bit.ly/2kIdTqY

Contact de Presse :

livy@fb.com