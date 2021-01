Le projet africain « Grande muraille verte » contre le changement climatique

C’est alors que l’Union Africaine été à l’initiative de ce projet, afin deCar lorsque le projet sera achevé, il permettra de protéger les terres du vent venu du désert, mais aussi d’humidifier les terres. Ainsi, il contribuera à un renouveau de l’agriculture et de l’élevage, enrayant petit à petit le problème d’accès à l’eau et à la nourriture pour les populations locales.Cette muraille, constituée d’arbres, devraitMais depuis, le projet a quelque peu évolué en une série d’actions ciblées visant à protéger les écosystèmes et accompagner les habitants de la région, en les soutenant dans leurs initiatives locales de préservation de l’environnement.Le projet visait à couvrir plus de 100 millions d’hectares de terres arides avec des forêts, permettant une absorption massive de carbone qui impacterait la planète entière. C’estL’objectif était également de créer des millions d’emplois liés à l’écologie pour les populations locales et d’endiguer les pénuries d’eau et de nourriture.Mais comment évolue le projet depuis 2007 ? De nombreux rapports, notamment des Nations Unies, montrent un retard non négligeable dans l’avancée de cette Grande Muraille Verte. Et ce n’est pas étonnant :En effet, depuis 14 ans, c’est seulement 4% des territoires concernés qui ont été reforestés.En cause,Car les pays ne sont pas tous égaux : l’Éthiopie ayant commencé le projet avant les autres, elle est en avance sur sa reforestation, tandis que le Burkina Faso est à l’arrière tout en ayant reçu plus de subventions. Quant au Tchad, de nombreuses associations s’affairent à sensibiliser les politiques à des problèmes environnementaux persistants, nuisant à l’avancement du projet.Cependant, de nombreux fonctionnaires des Nations Unies mettent en avant les avancées du projet,Il ne fait aucun douteet montre à quel point nous avons la possibilité de travailler avec la nature et non contre elle. Construire ensemble un meilleur futur semble désormais à portée de main.Le projet a jusqu’en 2030 pour être complètement réalisé et il ne fait aucun doute que son importance est désormais primordiale dans la lutte contre le réchauffement climatique.