Le rapport des États-Unis sur les droits de l’Homme, catalyseur « puissant » du changement

La Chine : « Dans une catégorie à part »

Soudan du Sud : « une campagne de violences sexuelles »

Iran : une cruauté systématique

Nicaragua : Les citoyens « sous le feu de tireurs embusqués »

Plus de 1 million de Ouïgours, de membres de l’ethnie kazakhe et d’autres musulmans sont internés dans « des camps de rééducation qui ont pour objet d’ annihiler leur identité religieuse et ethnique », a déploré M. Pompeo. La Chine, a-t-il ajouté, figure « dans une catégorie à part quand il s’agit des violations des droits de l’Homme ».« Les forces armées ont mené une campagne de violences sexuelles contre les civils en fonction de leurs allégeances politiques et de leur appartenance ethnique », a déclaré le secrétaire d’État. En novembre 2018, plus de 150 femmes et filles ont été violées ou ont subi d’autres formes de violence sexuelle par des hommes armés près de la ville de Bentiu, dans le nord du pays, selon le rapport. Des enlèvements, de femmes et d’enfants en particulier, ont également eu lieu.En 2018, le régime a tué plus de 20 personnes et en a arrêté des milliers sans procédure légale régulière, simplement parce qu’elles manifestaient pour leurs droits, a expliqué le secrétaire d’État. Le gouvernement a également interdit aux organes de presse de couvrir les manifestations. Cette conduite s’inscrit dans la lignée du « traitement cruel systématiquement infligé par le régime au peuple iranien depuis quarante ans », a souligné le haut fonctionnaire.Quand les citoyens ont manifesté pacifiquement contre la décision du gouvernement de réduire les prestations sociales, ils ont été « pris sous le feu de tireurs embusqués », a dénoncé le secrétaire d’État. « Les opposants au gouvernement sont visés par des politiques qui prévoient des peines d’exil, de prison ou de mort. » En octobre, le gouvernement a déclaré qu’il détenait 20 918 prisonniers dans des établissements d’une capacité de 11 781 places, indique le rapport.