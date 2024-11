INTERNATIONAL Le rapport sur l'état mondial de la réduction des risques liés au tabac montre comment réduire le nombre de décès

Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Novembre 2024



Un nouveau rapport historique sur l'état mondial de la réduction des risques liés au tabac (GSTHR) s'appuie sur les dernières preuves et les nouvelles projections de données pour évaluer la situation mondiale actuelle de la réduction des risques liés au tabac (THR) ainsi que son potentiel pour réduire rapidement les maladies et la mortalité liées au tabagisme.

L'état mondial de la réduction des méfaits du tabac en 2024 : A Situation Report (GSTHR 2024), de l'agence de santé publique basée au Royaume-Uni Connaissances•Action•Change, montre qu'il existe des preuves solides d'une association entre l'augmentation de l'utilisation de produits à base de nicotine plus sûrs (SNP) et une diminution correspondante de la prévalence du tabagisme dans un certain nombre de pays à travers le monde.



La réduction des méfaits du tabac encourage les personnes qui fument et qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de consommer de la nicotine à passer à des produits nettement plus sûrs, notamment les vapes (e-cigarettes), les sachets de nicotine sans tabac, le snus à la suédoise et les produits du tabac chauffés. L'accès légal à une gamme de PNS offre un potentiel énorme pour améliorer la santé du milliard de personnes qui fument dans le monde. La recherche entreprise pour GSTHR 2024 montre que plus des deux tiers de la population adulte mondiale - dans près de 130 pays - peuvent désormais accéder légalement à au moins une forme de PNS, mais ajoute qu'il existe une marge considérable pour capitaliser sur les opportunités offertes par la THR.



Le rapport comprend une nouvelle estimation du nombre de vapoteurs dans le monde, qui est passé de 58 millions en 2018 à 114 millions selon les estimations. Trente millions de personnes supplémentaires utilisent d'autres produits à base de nicotine plus sûrs, ce qui signifie que le GSTHR estime qu'il y a maintenant environ 144 millions d'utilisateurs de PNS dans le monde. Cependant, l'accès aux produits du tabac combustibles, dont on sait qu'ils tuent jusqu'à la moitié des utilisateurs, reste légal pour 100 % de la population adulte mondiale.



Le nouveau rapport examine en profondeur la situation du tabagisme et du THR en Amérique latine et Europe de l'Est et Asie centrale. GSTHR 2024 se concentre également sur quatre pays qui ont permis à la THR de faire baisser les taux de tabagisme - le Royaume-Uni, Japon, Norvège et Aotearoa Nouvelle-Zélande - en soulignant les différentes voies empruntées par chacun d'eux pour parvenir à des réductions spectaculaires de la prévalence du tabagisme.



Harry Shapiro, rédacteur en chef et auteur principal de The Global State of Tobacco Harm Reduction 2024 : Un rapport de situation a déclaré : « Si elle est pleinement mise en œuvre, la réduction des risques liés au tabac peut permettre de réduire rapidement le nombre de fumeurs dans le monde. Ce serait l'une des plus grandes avancées du 21e siècle en matière de santé publique ».





