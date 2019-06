Le rôle du numérique sur les tendances en matière de décoration de magasins

Canon (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, décrypte l’importance des décors et ambiances des boutiques physiques qui deviennent plus qu’un espace d’achat, une occasion pour la marque de construire et d’entretenir ses relations avec ses clients. On sait les clients de plus en plus exigeants et c’est pourquoi il faut que les […]

Canon (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, décrypte l’importance des ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...