Le salon exclusif Pearl Lounge a ouvert à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul

National Aviation Services (NAS) (http://www.NAS.aero), le fournisseur de services aéronautiques connaissant la plus forte croissance sur les marchés émergents, vient de lancer son nouvel espace exclusif, baptisé Pearl Lounge, à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan. Cette salle d’embarquement de 144 mètres carrés, première du genre en Afghanistan, répond aux besoins des voyageurs locaux et internationaux désireux de se détendre avant de prendre l’avion.

Situé dans le hall des départs, après le contrôle douanier, le Pearl Lounge propose aux passagers un espace confortable où se détendre, lire le journal, regarder la télévision, naviguer sur internet ou tout simplement rattraper, à la dernière minute, le retard pris dans le travail, grâce à une connexion wifi haut débit. Un assortiment d’aliments froids et chauds, et de boissons, vient compléter la gamme des services offerts dans cet espace d’attente. Un large choix de boissons chaudes, semblables à celles servies dans un bar, renforce l’ambiance relaxante des lieux. Un écran d’informations sur les vols et un personnel attentif veillent à ce que les passagers embarquent à l’heure.

Mazen Qursha, directeur général de NAS Afghanistan, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être l’exploitant exclusif dans ce secteur en Afghanistan. En apportant notre expérience et expertise de la gestion des salles d’embarquement à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, notre objectif est de fournir des installations et des services de calibre mondial aux voyageurs de cet aéroport. Nous espérons pouvoir ainsi contribuer au développement général de l’industrie de l’aviation dans le pays. »

NAS a démarré son activité en Afghanistan en 2014, en proposant des services d’assistance en escale à Kaboul, Kandahar et Hérat.

La société est présente dans 17 pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. NAS exploite 40 salons d’aéroport et fournit des services d’assistance en escale à sept des dix premières compagnies aériennes au monde.

