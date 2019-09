Le secteur énergétique africain va envoyer un message fort sur le potentiel d'investissement en Afrique à Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC) 2019

Après une année de réalisations remarquables et de reprise continue sur les marchés pétroliers africains, le secteur de l’énergie du continent se réunira à ADIPEC à Abou Dhabi du 11 au 14 novembre 2019 pour définir le programme du secteur en 2020.

Alors que la révolution énergétique en Afrique s'accélère, les responsables africains de l’énergie des gouvernements et des secteurs public et privé se joignent à ADIPEC pour envoyer un message fort sur le potentiel et les ambitions du continent pour les années à venir.

Représentant l’Afrique au plus grand événement pétrolier et gazier du monde, la Chambre africaine de l’énergie a signé un accord avec ADIPEC, et soutient officiellement la conférence et l’exposition. Elle invite donc tous ses partenaires à se joindre à la délégation africaine participant à ADIPEC.

« La bonne nouvelle pour la Guinée équatoriale et de nombreux pays africains, c'est que nous avons les ressources. Les pays africains ont des réservoirs de pétrole et de gaz naturel encore inexploités qui ont malheureusement été sous-explorés. Nous devons attirer des investissements dans notre industrie pétrolière et gazière et l’explorer. ADIPEC est un lieu privilégié pour rencontrer des investisseurs potentiels. Nous avons une relation unique avec les Emirats Arabes Unis à travers l’Opep et le Forum des pays exportateurs de gaz. Nous avons travaillé en étroite collaboration sur diverses questions pétrolières sous la direction de S.E. Suhail Al Mazroui et le ministère de l'Énergie et de l'Industrie », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale.

« De la même manière que nous plaidons pour une représentation africaine plus forte au sein d'organisations mondiales telles que l'Opep, nous devons mieux représenter l'Afrique dans les salons mondiaux de l'investissement comme ADIPEC, où des accords et contrats majeurs sont en cours de discussion", a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie et PDG du Centurion Law Group. « L’accent mis par la conférence sur la technologie et le secteur pétrolier et gazier 4.0 est particulièrement pertinent pour l’Afrique, car le continent cherche à adopter pleinement la numérisation et les technologies les plus récentes pour passer aux initiatives et développements énergétiques de la prochaine génération. »

ADIPEC s’organise dans un contexte d’énorme croissance des investissements et de la coopération entre les Émirats arabes unis et l’Afrique cette année, marquée par la récente acquisition par ADNOC de la participation de Kosmos Energy dans des licences offshore sénégalaises et mauritaniennes. Alors que l’intérêt du Moyen-Orient et des entreprises mondiales pour l’Afrique s’accroît, ADIPEC constitue la scène idéale pour promouvoir de nouvelles opportunités pour ce type d’investissement dans les juridictions pétrolières africaines.

La conférence verra notamment le lancement officiel de « Des milliards en jeu : Le future de l’énergie et des affaires en Afrique », le livre tant attendu de Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie, qui ouvre la voie au développement durable du secteur de l’énergie en Afrique. À cette occasion, la Chambre organisera un panel de haut niveau sur le pétrole et le gaz en Afrique, composé de ministres et de dirigeants de tout le continent, afin de faire la lumière sur les principales tendances qui façonnent l’avenir du secteur de l’énergie du continent.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/african-ener...