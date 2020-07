AFRIQUE Le tchadien Nguéto Tiraina Yambaye installé à la direction générale du FAGACE

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Juillet 2020



Ce vendredi 24 juillet 2020, s’est tenu au siège du FAGACE à Cotonou la cérémonie officielle d’installation du Directeur Général du Fonds Africain de Garantie et de coopération économique, Monsieur Nguéto Tiraina YAMBAYE sous la présidence de Monsieur Hugues Oscar LOKOSSOU, PCA du FAGACE, Représentant Monsieur Romuald WADAGNI Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin en sa qualité de Président en exercice du Conseil des Gouverneurs.



Placée sous le sceau du lancement du mandat de Monsieur YAMBAYE, la cérémonie qui a enregistré la présence des Autorités du pays, de nombreux partenaires économiques et financiers, et du Personnel du Fonds et a été marquée par les interventions du Directeur Général entrant et du Président du Conseil d’Administration.



Dans son discours, Monsieur YAMBAYE a tout d’abord remercié les Autorités béninoises et tchadiennes pour leurs soutiens à divers niveaux, le Conseil des Gouverneurs et l’ensemble des parties prenantes du Fonds pour la confiance qui a été placée en lui, avant d’exposer brièvement les grands chantiers autour desquels s’articulera son mandat. Au nombre des points majeurs, il y a la modernisation du Fonds, le renforcement de la Gouvernance, le développement de la coopération avec les partenaires au développement et les Etats ainsi que l’ouverture et l’augmentation du capital en vue de positionner le FAGACE comme un partenaire stratégique de développement en Afrique.



Lors de son allocution, le Président du Conseil d’Administration du Fonds, Monsieur Hugues Oscar LOKOSSOU à son tour et de façon solennelle, félicité Monsieur YAMBAYE pour sa brillante nomination. Il a en effet rappelé qu’au terme du processus de recrutement international, le Conseil des Gouverneurs au cours de la 3ème session extraordinaire a décidé à l’unanimité de confier la Direction Générale du FAGACE à Monsieur YAMBAYE pour un mandat de quatre (04) ans au regard de sa riche expérience et de sa notoriété au plan international.



Dans ce cadre, il a relevé en introduisant le Directeur Général auprès de l’assistance que le Docteur Ngueto Tiraïna YAMBAYE, est un Economiste de haut niveau spécialisé en Finance internationale et en Stratégie de financement. Il dispose de plus de 25 ans d’expériences au niveau international et national. Ancien Ministre de l’Economie, du Plan et du Développement dans son pays le Tchad, il a été aussi Administrateur du FMI (Fonds monétaire international) pour l’Afrique et commandeur de l’Ordre national de plusieurs pays africains dont le Bénin, et Grand Officier de l’Ordre de Mérite de la CEMAC pour les services rendus dans le cadre de la mobilisation de ressources au profit du continent Africain.



La cérémonie a été également l’occasion pour le Président de réaffirmer au nom du Conseil d’Administration et du Conseil des Gouverneurs tout son soutien à Monsieur Ngueto Tiraina YAMBAYE, convaincu qu’il dispose des aptitudes et qualités nécessaires pour impulser le développement du Fonds et en faire un instrument d’intégration économique et financière au service de la transformation économique des pays membres, et de l’Afrique.



En effet, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique est une Institution financière internationale créée le 10 Février 1977 à Kigali par la Conférence des Chefs d’Etat de l’OCAM. Spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés, il contribue au développement économique et social de ses Etats membres et compte actuellement quatorze (14) pays que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo.



Depuis sa création, le FAGACE a contribué de façon significative au développement socio-économique des Etats membres, grâce à ses interventions en garantie, en financement direct, en prise de participation et en bonification de taux d’intérêt notamment.



La désignation de Monsieur Ngueto Tiraïna YAMBAYE, 7ème Directeur Général du Fonds marque un tournant décisif pour l’Institution. A travers cette nomination, l’objectif majeur des Instances, est non seulement de renforcer la coopération avec les partenaires financiers et les Gouvernements mais aussi de moderniser l’institution, d’accélérer l’exécution des projets de développement et d’approfondir le dialogue avec le secteur privé et les autres partenaires techniques et financiers.



A ce jour, les interventions du FAGACE ont permis de mobiliser plus de 2000 milliards de Francs CFA dans les économie des pays membres.





