Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2021 aura bien lieu le 20 novembre

World Rugby (www.WorldRugby.org) et New Zealand Rugby annoncent que la Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Arden participera au tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2021.

La Première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Arden sera aux côtés de Melodie Robinson, du Dr Farah Palmer et de Dan Carter pour piocher les balles de la neuvième édition du tournoi mondial. Melodie Robinson représentera le conseil d’administration de la Rugby World Cup après y être entrée récemment.

Ce rendez-vous, qui se déroulera depuis le SkyCity Theatre à Auckland vendredi 20 novembre 2020, sera retransmis en direct sur Spark et diffusé sur les plate-formes numériques de World Rugby à partir de 7h15 (heure de Nouvelle-Zélande) / 18h15 (heure de Londres, jeudi 19 novembre).

Les fans du monde entier pourront suivre l’émission spéciale qui sera présentée par Elma Smit et Ugo Monye. Celle-ci sera diffusée en direct sur les chaînes numériques de World Rugby et donnera aux fans un accès exclusif aux coulisses du tirage au sort et des interviews de joueurs des nations participantes, avant et après ce rendez-vous.

La Coupe du Monde de Rugby 2021 sera innovante. La neuvième édition du tournoi se déroulera pour la première fois dans l'hémisphère sud, du 18 septembre au 16 octobre 2021 sur trois sites.

Également pour la première fois dans l'histoire du tournoi, le classement mondial féminin de World Rugby sera utilisé pour déterminer les têtes de série et la composition des chapeaux. Les sept équipes qualifiées directement seront réparties dans les trois premiers chapeaux. Les cinq équipes issues du processus de qualification seront placées dans les chapeaux trois et quatre.

La répartition est la suivante :

Chapeau 1 : Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada

Chapeau 2 : France, Australie, USA

Chapeau 3 : Pays de Galles, Europe 1, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Asie 1, Fidji, vainqueur du dernier tournoi de qualification

Cliquer ici pour connaître le processus de qualification pour la RWC 2021 >>> (https://bit.ly/3lrBVAB)

« Nous sommes honorés et ravis d'annoncer que la Première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern participera au prochain tirage au sort de la RWC 2021 aux côtés des vainqueurs de la Coupe du Monde de Rugby Melodie Robinson, Farah Palmer et Dan Carter, qui comptent sept titres mondiaux à eux trois », a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby.

« À une semaine de l’événement, l’enthousiasme grandit. Le tirage au sort est le moment où la Coupe du Monde de Rugby prend vraiment vie pour les joueuses, les fédérations et bien sûr les fans. Nous attendons avec impatience ce qui promet d'être une Coupe du Monde spectaculaire qui offrira la scène idéale aux meilleures joueuses du monde pour montrer leur talent, tout en élevant le niveau du rugby féminin sur et en dehors du terrain. »

« 2021 s'annonce comme une année en or pour le rugby féminin et le tirage au sort de la semaine prochaine lui donnera vraiment vie pour les joueuses et les fans », a ajouté en écho Michelle Hooper, la directrice du tournoi de la Coupe du Monde de Rugby 2021. « Les Néo-Zélandais sont prêts à célébrer cette occasion unique, prêts à venir soutenir les meilleures joueuses du monde ici, sur nos côtes, à se battre pour la plus grande récompense du rugby.

« En tant que nation, nous sommes prêts à partager avec le monde notre aroha pour ce sport magnifique qu’est le rugby et à le présenter aux fans du rugby du monde entier. Nous avons constaté un regain d’intérêt pour le rugby féminin en Nouvelle-Zélande ces dernières années et nous profiterons de cette opportunité pour développer encore plus le rugby féminin à l’échelle mondiale grâce à la RWC 2021. »

