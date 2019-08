Le tout premier prix de la Fondation AGCO pour l'Agriculture revient à une solution novatrice au chômage dans les communautés rurales sud-africaines

La Fondation AGCO pour l'Agriculture (FAA), un organisme privé s’engageant à fournir une approche holistique pour la prévention et la diminution de la faim à l’échelle mondiale grâce à des initiatives efficaces et à un développement agricole durable, annonce ce jour que la Fondation Bahle Zondo en Afrique du Sud est la première organisation à recevoir le tout nouveau prix de la FAA. Le prix de la FAA est remis à la Fondation Bahle Zondo (FBZ) pour ses solutions novatrices de lutte contre le chômage rural dans le cadre du projet agricole uMsinga, dans la province du KwaZulu-Natal.

Le philanthrope Bahle Zondo a créé le projet agricole uMsinga en août 2018 avec un objectif clair : offrir des opportunités de carrière aux femmes locales, leur donner la chance de devenir des entrepreneures agricoles prospères et leur donner les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. En tout juste un an, le projet a créé des emplois pour une cinquantaine de femmes, qui dirigent et exploitent la ferme. Le projet agricole uMsinga vient récemment de ramasser sa première récolte : des sugar beans (haricots). La FBZ a aidé les femmes locales à trouver un marché pour leurs produits et, avec la recette des ventes, les femmes sont aujourd’hui mieux à même de subvenir aux besoins de leurs foyers, et même d’investir pour la prochaine saison de plantation.

« Nous sommes ravis de remettre notre premier prix FAA à la Fondation Bahle Zondo, et de souligner son travail exceptionnel dans la création du projet agricole uMsinga », déclare Metti Richenhagen, directrice générale de la Fondation AGCO pour l'Agriculture. « Le prix récompense le travail de la FBZ pour résoudre les problématiques de la communauté. Cette initiative hautement pertinente va renforcer cette communauté rurale, tout en la rapprochant un peu plus de la croissance économique et de la sécurité alimentaire grâce au développement agricole durable. »

En tant que lauréat du prix, la FBZ recevra 50 000 USD pour contribuer à la réalisation d’autres projets de développement communautaire.

Créée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO), un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines et de solutions agricoles, la Fondation AGCO pour l'Agriculture a démarré ses activités à but non lucratif en 2018 et contribue aux Objectifs de développement durable des Nations Unies visant à éliminer la faim et à pourvoir aux besoins fondamentaux d’une population mondiale croissante.

Avec un fonds d’amorçage de 78 000 USD, le Dr Zondo a eu l’idée de créer le projet agricole uMsinga à la suite d’une manifestation de femmes devant l’école primaire locale, à Msinga. Le groupe de femmes demandait plus d’opportunités d’emploi dans le programme d’alimentation scolaire, mais il n’était pas possible pour l’école de les employer. Le Dr Zondo pensa donc à une solution alternative pour employer leurs compétences, en créant le projet agricole et en fusionnant trois coopératives informelles sur des terrains communaux, avec des parcelles allant de 2 à 50 hectares (de 5 à 123 acres).

L’objectif de la FBZ est de permettre aux femmes de devenir autonomes tout en allouant, en parallèle, un budget pour leur verser une allocation jusqu’à ce que la ferme génère un revenu suffisant pour payer des salaires. La FBZ soutient actuellement les femmes des coopératives, ainsi que des travailleurs temporaires qui contribuent au désherbage, à l’abattage d’arbres et à l’installation d’une clôture autour des terres cultivées du projet. Cette allocation a servi de moyen pour inciter la jeunesse locale à prendre part au projet.

« La FBZ réalise un travail exceptionnel de promotion et de valorisation du secteur agricole émergent dans cette localité, sous la direction du Dr Zondo qui connaît en détail les besoins de développement de sa communauté », ajoute Metti Richenhagen. « Le projet, qui a un impact social, économique et environnemental positif direct sur sa communauté, est la parfaite illustration des initiatives que la FAA cherche à soutenir. »

Le prix FAA a été remis à M. Zondo par Metti Richenhagen lors du 1er anniversaire de la FBZ, le 17 août, à Msinga, dans la province du KwaZulu-Natal. Bongi Sithole-Moloi, membre du comité exécutif du service de développement agricole et rural de la province du KwaZulu-Natal, et Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO pour l’Afrique, ont également participé à la remise de prix.

Contact presse :

Metti Richenhagen

Directrice générale

Fondation AGCO pour l'Agriculture

AGCOagriFoundation@agcocorp.com

À propos de la Fondation AGCO pour l'Agriculture (FAA) :

Créée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) (www.AGCOcorp.com) en 2018, la Fondation AGCO pour l'Agriculture (FAA) est une organisation privée à but non lucratif qui a pour vision de prévenir et lutter contre la faim grâce à une approche holistique. Le siège de la FAA se trouve à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées depuis Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://bit.ly/2ZjzOTH

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/inaugural-ag...