Le vice-président de la BAD, Amadou Hott nommé au sein du nouveau gouvernement du Sénégal

DAKAR, Sénégal - Le président sénégalais Macky Sall a annoncé, le 7 avril 2019, la nomination d’Amadou Hott, le vice-président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) chargé de l’Électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance verte, au poste de ministre de l’Économie, de la Planification et des Partenariats internationaux du pays.



« L’annonce de la nomination d’Amadou Hott me réjouit, a déclaré Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement. Il a accompli un excellent travail en tant que vice-président de la Banque africaine de développement, un poste auquel il a aidé à positionner et à gérer habilement notre travail dans l’électricité, l’énergie et le climat, et notamment plusieurs projets énergétiques novateurs et transformateurs ».



Amadou Hott avait rallié la Banque africaine de développement en 2016.



« Amadou Hott a été un membre formidable de l’équipe de direction du Groupe de la Banque africaine de développement, et sa contribution considérable, a ajouté Akinwumi Adesina commentant plus avant l’annonce. Et s’il va beaucoup nous manquer, il sera certainement un atout précieux pour le gouvernement du président Macky Sall, dont il aidera à concrétiser la vision en faveur d’une transformation plus rapide du Sénégal. Je suis convaincu qu’Amadou va contribuer de façon significative aux progrès du Sénégal et qu’il approfondira fortement l’excellent partenariat existant entre le Sénégal et la Banque africaine de développement ».