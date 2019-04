Le vice-président de la Banque africaine de développement Amadou Hott nommé au sein du nouveau gouvernement du Sénégal

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé, le 7 avril 2019, la nomination d’Amadou Hott, le vice-président de la Banque africaine de développement ([www.AfDB.org](http://www.afdb.org/)) chargé de l’Électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance verte, au poste de ministre de l’Économie, de la Planification et des Partenariats internationaux du pays. « L’annonce… Read more on […]

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé, le 7 avril 2019, la nomination d’Amadou Hott, le vi...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...