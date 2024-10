TCHAD Législative : Amina Tidjani Yaya, une figure montante du MPS investie pour le département de Mourdi

Par Alwihda - 23 Octobre 2024



Comptable de formation et membre militante active du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) depuis 2006, Amina Tidjani Yaya incarne le visage d’une nouvelle génération de leaders politiques déterminés à promouvoir le développement local. Elle vient d’être investie candidate pour le compte de département de Mourdi, dans la province de l’Ennedi-Est, confirmant ainsi son ascension au sein du parti.

Son parcours au sein du MPS témoigne de sa longue implication. Ancienne secrétaire chargée des relations extérieures de la représentation du MPS au Caire, ex-secrétaire nationale en charge des femmes du Rassemblement des Jeunes du MPS pour le département de Mourdi, et ex-membre du Conseil National du Salut pour Mourdi, Amina Tidjani Yaya a su bâtir une relation solide au sein du parti et de la société civile.



La diversité de son expérience politique riche lui permettra d’être appelée à assumer plusieurs responsabilités.



Déjà en poste en tant que présidente du Caucus des femmes du Parlement Panafricain, elle voit en cette candidature une opportunité de continuer son engagement pour les femmes et de pousser encore plus loin le développement de son département natal. Sous son leadership, des initiatives notables ont vu le jour, comme la campagne “Ma fille va à l’école”, célébrée en octobre 2023 à Bao, une action visant à promouvoir l’éducation des jeunes filles dans la région.



En parallèle, Amina Tidjani Yaya est également Conseillère Nationale de Transition, représentant les organisations féminines. Elle dirige une ONG, “La Voix de la Femme”, avec laquelle elle mène des actions concrètes pour l’autonomisation des femmes et la consolidation de la démocratie.



Élue à la présidence du Caucus des femmes du Parlement Panafricain en juin 2022, elle s’est distinguée par son engagement en faveur de l’intégration africaine, de la paix et du développement durable, des sujets qui seront au cœur de sa mission si elle est élue députée. Son élection au Parlement Panafricain pour un mandat de cinq ans lui a permis de renforcer ses compétences dans des domaines clés, essentiels pour représenter dignement le département de Mourdi.



Forte de cette riche expérience, Amina Tidjani Yaya est résolue à mettre ses compétences et son dynamisme au service du département de Mourdi. Elle se dit prête à contribuer activement aux débats parlementaires et à orienter des projets de développement socio-économique pour l’Ennedi-Est, conformément à la ligne du MPS.



Sa candidature, sous la bannière de ce grand parti rassembleur, est perçue comme une nouvelle étape pour Mourdi, qui pourrait bénéficier d’importants projets de développement. Amina Tidjani Yaya incarne ainsi l’espoir d’une représentation forte et engagée pour booster le développement local et offrir un avenir meilleur aux populations de la région.



Une candidature qui marque une étape décisive pour le département de Mourdi.





