Les Ambitions Climatiques des Villes et des Collectivités Territoriales en Afrique ont eté Annoncées a Accra

2000 représentants de villes, de collectivités locales et territoriales et d’acteurs non étatiques africains se sont réunis, du 16 au 18 octobre 2019 à ACCRA, pour le deuxième « Sommet Climate Chance Africa » sur le changement climatique.

En ouverture de ce sommet, s’est tenue, le 16 octobre, la Conférence de la Convention des Maires d’Afrique subsaharienne (CoM SSA) (https://CoMSSA.org/) qui avait pour thème : Vers l'institutionnalisation de l'action pour le climat au niveau local et l'accès au financement. Cette Conférence a été inaugurée par Son excellence Hajja Alima Mahama, Ministre des Collectivités locales et du Développement rural du Ghana (MLGRD).

L’initiative CoM SSA utilise une approche ascendante, initiée par les bailleurs de fonds de l’Union Européenne, qui mobilise les acteurs locaux pour un accès durable à l’énergie, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action pour le climat. Les objectifs de la conférence étaient d'inspirer et de permettre aux décideurs politiques, aux bailleurs de fonds, aux collectivités territoriales, et aux acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre de la CoM SSA, d'accélérer le rythme et l’ampleur du changement transformationnel et de la mobilisation des villes. La contribution et la participation des associations nationales et des organisations de la société civile est de ce fait essentielle pour accélérer les actions sur le terrain.

Jean-Pierre Elong-Mbassi, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, qui a présidé l'ouverture des travaux de la première journée, a adressé quatre messages clés pour la Conférence:

Corriger le déséquilibre dans le financement de l'adaptation au climat pour permettre à l'Afrique de réaliser des plans d'action climat ambitieux, car l'Afrique requiert plus de financement pour l’adaptation; Le Ghana se positionnera en tant que plaque tournante pour le climat en Afrique et défendra la localisation des Contributions Déterminées au niveau National. Le Maire d’Accra, qui est également membre du conseil d’administration du Pacte mondial et membre de la Task Force climat, est bien placé pour porter ces messages sur la scène internationale; Le Sommet Climate Chance Afrique deviendra la conférence de préparation des COP représentant les villes, les collectivités locales et les acteurs non étatiques en Afrique pour formuler et livrer leurs messages, déclarations et recommandations au niveau international où ces ambitieux plans pour le climat sont maintenant dénommés « Le Dialogue d’Accra sur le climat » ; Œuvrer pleinement pour que la finance climat soit accessible au niveau local

Son Excellence NANA ADDU DANKWA AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, a officiellement inauguré le Sommet le 17 octobre, en présence de Son Excellence John KUFFOUR, ancien Président de la République du Ghana. Le Président Ghanéen a souligné qu’en « Afrique, nous souffrons le plus, car nos économies sont faibles et sont plus sensibles aux effets du changement climatique et notre capacité à faire face à ses dégâts est faible ». Il a en outre déclaré que « l'Afrique est la région du monde où l'accès à l'énergie est le plus faible et qui est la moins équipée pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes provoqués par le changement climatique ». Le Président a mis en exergue le travail de la CoM SSA au cours des quatre dernières années pour établir les avantages de cette initiative pour les villes et les municipalités.

Le 18 octobre, lors de la cérémonie de clôture, Son Excellence Hajia Alima Mahama, a appelé à la création d'une fenêtre de financement dédiée permettant aux autorités locales de mettre en œuvre leurs plans d'action prioritaires en matière de changement climatique : « Le déséquilibre entre les mesures d’atténuation représente un effort de plus de 600 milliards de dollars de la part de la communauté internationale, contre 200 milliards pour l’adaptation, un déséquilibre auquel il convient de remédier ». La Déclaration lue par M. Bismark Baisie Nkum, Président de NALAG, l’Association des Collectivités Locales du Ghana, a également souligné, en tant que recommandation clé, l’importance de l’accès au financement.

L'initiative CoM SSA continuera de soutenir les villes et les gouvernements locaux par l'intégration verticale et le plaidoyer politique; l’assistance technique et le renforcement des capacités des villes et des organisations d’appui telles que les associations nationales des collectivités locales, les organisations de la société civile (OSC) ; ainsi que la promotion, la communication, la dissémination la sensibilisation et la visibilité de l'initiative de la Convention des Maire pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA).

