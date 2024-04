Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) ont signé aujourd'hui l'accord permettant aux Bahamas d'accueillir les 31èmes Assemblées annuelles d'Afreximbank (AAM) et la troisième édition du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF). Les AAM se tiendront à Nassau, aux Bahamas, du 12 au 14 juin 2024.