Les Eléphants de la Côte d’Ivoire et les Silverbacks du Rwanda s’affrontent en phase éliminatoire de la Rugby Africa Cup 2020

La deuxième rencontre de phase éliminatoire de la Rugby Africa Cup 2020 aura lieu samedi 23 novembre, à 16h00 heure locale (18h00 CAT) au stade Bingerville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Les deux équipes sont déterminées à avancer dans la phase de groupe de la Rugby Africa Cup 2020, durant laquelle elles auront une chance de participer au tournoi final de la Rugby Africa Cup 2020 et de se classer parmi les meilleures équipes du continent.

« L’équipe nationale rwandaise (les Silverbacks) a bon espoir de remporter ce match dans la mesure où nos joueurs ont eu suffisamment de temps pour se préparer face à la Côte d’Ivoire. Nous avons commencé un entraînement complet en septembre 2019 avec l’entraîneur principal Claude Aime Ezoua, avant de parfaire nos compétences et notre expérience au côté d’entraîneurs britanniques (Ecosse, Angleterre et Pays de Galles), français et sud-africains. Les Silverbacks ont également joué un match amical contre les Inshuti Z'u Rwanda (Amis du Rwanda), le 6 novembre 2019, ce qui a permis de finaliser la sélection des 23 joueurs.

J’ai confiance en chaque membre de l’équipe et je crois que leur esprit d’équipe et leur détermination contribueront à des résultats positifs », a déclaré Kamanda Tharcisse, Président de la Fédération rwandaise de rugby.

Edgar Babou, manager sportif de l’équipe ivoirienne a déclaré : « Ce match éliminatoire contre le Rwanda, est pour nous un match évidement crucial car cela va nous permettre de nous projeter sur la Rugby Africa Cup 2020 de juin. Nous avons débuté une séance de travail, ici en Côte d’Ivoire, depuis plus d’un mois. Nous allons constituer une équipe qui a pour objectif de devenir la plus performante ; elle sera composée de joueurs évoluant dans le championnat ivoirien auxquels s’ajouteront des joueurs français pour avoir une belle complémentarité.

Ce match est à double titre important pour nous car nous avons, depuis plusieurs mois, un projet pour la fédération ivoirienne de rugby, que nous souhaitons mettre en place avec le soutien de nouveaux partenaires. Ce tournoi, par la visibilité qu’il va nous donner, facilitera la mise en place du projet.

Nous avons conscience des grandes capacités de l’équipe rwandaise et redoutons ses joueurs qui ont commencé un entrainement sérieux depuis plusieurs mois maintenant. Nous nous préparons à un match difficile contre une équipe sérieuse que nous respectons, mais nous sommes très déterminés à l’emporter. »

La rencontre sera diffusée en direct et gratuitement sur la page Facebook de Rugby Africa @RugbyAfrique.

Pour l’annonce officielle de la RAC 2020, veuillez suivre le lien ci-dessous : https://bit.ly/2XqDYKj

Phase éliminatoire :

23 novembre à 16h00 heure locale (18h00 CAT) : Côte d’Ivoire contre Rwanda, stade Bingerville d’Abidjan, Côte d’Ivoire

