Les Nations unies renouvellent leur souhait pour une élection présidentielle apaisée au Togo

Lomé - La Présidente de l’Assemblée nationale, Yawa TSEGAN a reçu le mercredi 22 janvier 2020 au siège du parlement, une délégation du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), conduite par Dr Mohamed Ibn CHAMBAS, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations unies.



La délégation onusienne est allée informer la Présidente du parlement de sa présence sur le sol togolais dans le cadre d’une nouvelle mission d’accompagnement des acteurs politiques et des institutions, pour une meilleure organisation de l’élection présidentielle du 22 février prochain.



« Cette année sera une année assez spéciale puisque c’est la première des élections en Afrique de l’Ouest. Et nous souhaitons que la démocratie prenne corps au Togo. Le souhait des Nations unies est que l’élection soit apaisée pour que le Togo montre l’exemple à toute l’Afrique », a déclaré le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations unies à la suite de son entrevue avec la présidente de l'Assemblée nationale.



Prévue pour trois jours, la mission va selon Dr Mohamed Ibn CHAMBAS, avoir une série de rencontres avec toutes les parties prenantes ainsi que les institutions impliquées dans le processus électoral. « Nous sommes venus pour apporter notre soutien à tous les acteurs politiques et voir l’état de préparation des autorités, des partis politiques, de la société civile », a-t-il indiqué.



Rappelons que c’est la deuxième visite au Togo en l’espace de deux mois de cette délégation Onusienne. Au mois de novembre dernier, Ibn CHAMBAS et sa délégation était à Lomé pour s’enquérir des préparatifs du scrutin présidentiel.



La délégation avait pour l’occasion rencontré les diverses parties prenantes au processus électoral notamment les partis politiques, les institutions impliquées dans l’organisation de l’élection ainsi que les membres du gouvernement.