Les Rugbywomen Africaines sont inarrêtables

Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) est fier de présenter aujourd’hui celles que rien n'arrêtent, les Unstoppables, et de lancer la campagne continentale #TryAndStopUs pour donner un nouvel élan au rugby féminin en Afrique. La campagne sur les réseaux sociaux met en scène 12 femmes et jeunes filles aux qualités « inarrêtables » et se déroulera sur une période de trois mois pour mettre en valeur la diversité du continent. Les ambassadrices sont originaires d'Afrique du Sud, du Botswana, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, du Ghana, du Kenya, de Madagascar, de Namibie, d'Ouganda, du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe. Elles sont toutes des pionnières à leur manière, avec des histoires passionnantes.

Rugby Afrique avait appelé toutes les femmes du monde du rugby au sein de ses fédérationsà partager leurs histoires et figurer parmi les Unstoppables de la campagne. Plus de 60 femmes de 19 pays ont impressionné les juges avec des récits convaincants autour des notions d'excellence, d'opportunité et d'inspiration et témoignant de leur parcours pour devenir Unstoppable.

Rugby Afrique s'efforce de faire connaître et de promouvoir les femmes dans le rugby pour un changement durable dans la perception et la diversité de ce sport. Selon les données actuelles, on estime que 26 % des joueurs en Afrique sont des femmes. Encore très basse, la représentation des entraîneurs et des arbitres de match féminins nécessite une attention particulière.

Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, explique au nom du comité exécutif : « Nous voulons avoir un impact durable sur toutes les femmes du rugby sur le continent afin d'intéresser les joueuses, les supporters et les sponsors à ce sport. Notre objectif est d'élever les Unstoppables et les femmes dans le rugby au-delà de cette campagne. Nous avons une vision et un engagement à long terme. L'Afrique représente un grand marché du rugby, comme le prouve le dernier rapport Nielsen, réalisé par World Rugby, et l'une des régions connaissant la plus forte croissance au monde. Il s'agit d'un marché inexploité en termes de potentiel sportif, de possibilités de croissance et de pénétration de marché - en particulier pour les femmes. Comme le montrent les différents récits individuels de la campagne, le continent africain regroupe des femmes exceptionnelles ».

Paula Lanco, membre exécutif de Rugby Afrique et présidente de la Commission consultative du rugby féminin, est ravie de lancer la campagne Try And Stop Us: « C'est formidable de voir le succès de la campagne de World Rugby lancée à l'échelle mondiale en 2017, et de présenter maintenant la deuxième phase de notre campagne avec nos Unstoppables africaines. De 2012 à 2018, le rugby féminin en Afrique a connu une croissance considérable, passant de 50 000 à plus de 260 000 licenciées, et nous avons une stratégie ambitieuse pour faire progresser le rugby féminin de 30 % supplémentaires d'ici 2025. En ces temps difficiles, il est particulièrement important de maintenir l'engagement des joueuses. Il est maintenant temps de raconter nos propres histoires, à notre manière, en tirant parti de la diversité de notre continent. Un grand merci à toutes les femmes africaines d’exception qui ont participé à cettecampagne #TryAndStopUs. Vous êtes vraiment Unstoppables ! »

Katie Sadleir, directrice du rugby féminin pour World Rugby, est impatiente de voir la campagne progresser : « World Rugby s'engage à contribuer à la croissance du rugby en Afrique dans les années à venir, en capitalisant sur les femmes et sur la forte empreinte du rugby sur le continent. Accélérer le développement du rugby féminin est un domaine stratégique clé dans lequel nous voulons augmenter la participation, avoir un leadership représentatif, rehausser le profil et créer de nouveaux partenariats d'investissement et de performance. Rugby Afrique est en train de frapper un grand coup pour accélérer et changer les choses pour les femmes ».

En savoir plus sur la campagne #TryAndStopUs :

La campagne sur les réseaux sociaux présente une grande panoplie d'images et de vidéos. Il s'agit d'un mélange de conversations approfondies et de très courtes séquences divertissantes comme la vidéo bande-annonce où toutes les « Unstoppables » sont présentées et donnent un aperçu de leur diversité par un bref « bonjour » dans leur langue locale. Dans un talk-show de haut niveau, Maha Zaoui, responsable du rugby féminin de Rugby Afrique, anime une session avec Katie Sadleir, responsable du rugby féminin au sein de World Rugby, Paula Lanco, membre exécutif de Rugby Afrique et présidente de la commission consultative du rugby féminin, et Anna Preira, membre de la fédération sénégalaise de rugby et première Unstoppable africaine de la campagne mondiale de rugby 2017. Chaque Unstoppable sera présentée avec des images et des vidéos de déclaration individuelles. Tous les contenus seront distribués sur les réseaux sociaux de Rugby Afrique.

Les « Unstoppables » de Rugby Afrique :

Abigail Kawonza, membre du conseil d'administration, entraîneuse des arbitres et arbitre, Zimbabwe

Babalwa Latsha, joueuse internationale, capitaine des Springboks à XV, Afrique du Sud

Christel Janet Kotze, entraîneuseet productrice TV, Namibie

Donatienne Rasoampamonjy, entraîneuse, formatrice d'entraîneurs, fondatrice de club, Madagascar

Fatma El-Kindiy, responsable de la communication et de projet, Botswana

Ella Paule Guei, arbitre, Côte d'Ivoire

Fatou Camara Sene, administratrice et responsable communication, Sénégal

Rafatu Inusah, membre du conseil d'administration etformatrice, Ghana

Peris Mukoko, membre du conseil d'administration, formatrice, officiel de match, Kenya

Samiya Ayikoru, joueuse internationale, Ouganda

Sanaa Barakat, joueuse, Égypte

Wejdane Limame, commissaire à la citation, présidente de club, Tunisie

Pour plus d'informations sur la campagne et les Unstoppables, visitez le site : https://bit.ly/2GE628m

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

