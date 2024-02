Les SAO du Tchad en route pour les éliminatoires de la CAN 2025

Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a placé l'équipe nationale du Tchad, surnommée les SAO, dans une poule aux côtés de la Somalie, de Djibouti et de São Tomé. Cet événement marque le début d'une campagne qui pourrait s'avérer cruciale pour l'avenir du football tchadien.



Marius Mouandilmadji, étoile montante du football tchadien, a partagé ses espoirs et ses attentes concernant cette compétition. "Quel que soit l'adversaire, nous espérons une bonne préparation et la continuité du staff technique," a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'une logistique adéquate et d'une stabilité au niveau de l'encadrement pour assurer le succès des SAO.



Le tirage offre un scénario intéressant pour le Tchad, qui se trouve face à des adversaires à sa portée, mais qui ne doivent pas être sous-estimés. La Somalie, Djibouti et São Tomé représentent des équipes avec lesquelles les SAO ont des chances de bien performer, à condition que la préparation soit à la hauteur des enjeux.