Les Volontaires des Nations Unies redonnent le sourire aux enfants malades de Mopti

À l’occasion de la Journée internationale des Volontaires des Nations Unies (VNU) le 05 décembre, les 22 membres du programme basés dans la région de Mopti ont rendu une visite aux enfants malades internés à l’Hôpital Sominé Dolo. Cadeaux et messages de prompt rétablissement, ont permis à ces enfants de retrouver, ne serait-ce que quelques instants, le sourire.

« Bonne santé… Bonne Guérison », c’est l’inscription que l’on pouvait lire sur un tissu blanc, accroché à l’entrée du pavillon de Pédiatrie-Maternité de l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti. Ce message des Volontaires des Nations Unies était destiné aux enfants malades qu’ils étaient venus visiter ce jour-là, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des Volontaires des Nations Unies.

12 Volontaires des Nations Unies ont visité des enfants malades et leur ont offerts plusieurs cadeaux. Les VNU de Mopti ont ensuite décoré le service d’accueil du département de Pédiatrie.

Ce geste fut très apprécié par le Dr Brehima Traoré, Directeur général adjoint de l’Hôpital S. Dolo de Mopti. « Nos sincères remerciements à ces hommes et femmes travaillant avec des organismes humanitaires et des organismes de maintien et de consolidation de la paix et qui ont volontairement choisis de venir communier avec les enfants malades, » a déclaré le médecin.

« Nous avons mené cette activité en accord avec l’esprit du Programme des Volontaires des Nations Unies. Celui-ci encourage la promotion et la mobilisation du bénévolat afin de soutenir la paix et le développement dans le monde, » a indiqué Mme Shirin Abufannouneh qui est basée dans la région depuis une année, au service de la section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA.

Le système des Nations unies dans la région de Mopti, y compris la MINUSMA, compte 22 hommes et femmes volontaires qui ont déjà eu à mener, en dehors des cadres de leurs fonctions respectives, d’autres activités au profit des communautés.

