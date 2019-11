AFRIQUE Les actionnaires de la BAD approuvent une augmentation de capital historique de 115 milliards d’USD

La plus importante augmentation du capital de l’histoire de la Banque témoigne d’un front uni des actionnaires.

Abidjan, Côte d’Ivoire - Lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires tenue aujourd’hui à Abidjan, les Gouverneurs de la Banque africaine de développement, représentant des actionnaires de 80 pays, ont approuvé une augmentation de capital historique de 115 milliards d’USD pour la première institution financière du continent.



L’augmentation du capital, la plus importante de l’histoire de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964, est une preuve remarquable de la confiance des actionnaires.



Avec l’approbation de cette augmentation, le capital de la Banque va plus que doubler, passant de 93 milliards d’USD à 208 milliards d’USD ; ce qui renforce le leadership de la Banque en matière de financement du développement sur le continent.



L’augmentation des fonds propres permet à la Banque de conserver une excellente notation AAA, avec perspectives stables, de la part des meilleures agences de notation.



Il y a deux ans, la Banque africaine de développement a lancé des discussions en vue d’une augmentation générale du capital afin d’accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement de ses High 5, des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a déclaré : « En intégrant les priorités du continent à travers le programme des « High Five », le Groupe de la Banque Africaine de Développement se révèle être un partenaire stratégique de premier plan pour les gouvernements africains ».



Au cours des quatre dernières années, la Banque africaine de développement a obtenu des résultats tangibles sur le terrain, par l’intermédiaire de ses « High 5 » : elle contribué à raccorder 16 millions de personnes au réseau électrique, fourni à 70 millions de personnes des technologies agricoles en vue de la sécurité alimentaire, à 9 millions de personnes un accès au financement par le biais d’entreprises privées, à 55 millions de personnes des services de transport améliorés et à 31 millions de personnes l’accès à l’eau et à l’assainissement.



Selon le Président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, « Nous avons accompli de grandes choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Notre responsabilité est de contribuer très rapidement à améliorer la qualité de vie des populations africaines. Cette augmentation générale du capital représente un engagement très fort de tous nos actionnaires à voir se concrétiser des projets de meilleure qualité qui auront un impact significatif sur la vie des populations en Afrique - dans les villes, dans les communautés rurales et pour des millions de jeunes gens et de femmes.



À la faveur de la nouvelle augmentation générale du capital, la Banque prévoit de faire plus avec les résultats attendus suivants : 105 millions de personnes auront accès à des branchements électriques nouveaux ou améliorés ; 244 millions de personnes bénéficieront d’améliorations dans l’agriculture ; 15 millions de personnes bénéficieront de projets d’investissement ; 252 millions de personnes bénéficieront d’un meilleur accès aux transports ; et 128 millions de personnes bénéficieront d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement.



Adesina a relevé que « la Banque continuera de jouer son rôle de chef de file dans le développement des infrastructures, le renforcement de l’intégration régionale, l’aide à la réalisation des ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine, l’appui aux États fragiles pour renforcer leur résilience, la gestion durable de la dette, la lutte contre le changement climatique et la stimulation des investissements du secteur privé. Nous ferons beaucoup plus. C’est un moment historique ».



Il a ajouté : « Je félicite les actionnaires pour la confiance qu’ils accordent à la Banque et pour le soutien qu’ils apportent au développement de l’Afrique ».





