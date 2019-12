Les activités du projet “Get Into Rugby” Nord de la Fédération Togolaise de Rugby

Deux équipes de la Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Togolaise de Rugby (FTR), ont simultanément mis en œuvre dans trois (03) villes septentrionales du pays, à savoir, Sotouboua, Sokodé et Kara, le projet Get Into Rugby (GIR) Nord les 11 et 12 décembre derniers. Lancé le 09 décembre dernier à Lomé par le Président de la FTR, M. BEDINADE Ludovic, à travers la formation des formateurs de la DTN, le projet GIR Nord vise à faire de cette partie du Togo, un second pôle de développement de la balle ovale.

Il vise à créer et structurer 8 écoles de rugby à Atakpamé, Sotouboua, Sokodé, Kara, dans le septentrion du Togo, créer 8 sites GIR Togo et 4 clubs séniors (1 club supplémentaire par villes), et élargir la cartographie du rugby Togolais (4 régions sur 5). Concrètement, le projet a permis à ces deux équipes techniques de former une quarantaine de professeurs d’éducation physique et sportives d’une dizaine d’écoles, ainsi qu’une dizaine d’encadreurs locaux. Il a également permis de créer six (06) écoles de rugby dans ces trois villes à raison de deux (02) écoles par ville.

Immersion des encadreurs et professeurs de sport dans le programme GIR

La première équipe des formateurs renforcés lors du lancement du projet GIR Nord, conduite par le Directeur technique national de la FTR, chargé du coaching, M. OURO-KOUMONI Mahawiya, a formé une douzaine de professeurs de sport, ainsi que des encadreurs de rugby locaux dans la matinée du mercredi 11 décembre à Soutouboua (région centrale du Togo, Près de 288 kilomètres au nord de la capitale Lomé), puis une douzaine à Kara (, région de la Kara, près de 410 km au nord de Lomé) dans la matinée du 12 décembre.

La seconde équipe conduite par le DTN de la FTR, chargé de l’arbitrage, M. KOUVAHEY Ecoué, a pour sa part formé quinze (15) professeurs de sport et encadreurs locaux à Komah (Sokodé, dans la région centrale, plus de 350 km au nord de Lomé).

Au menu de ces formations, deux modules majeurs, le premier conçu par World Rugby à la veille des jeux olympiques, ainsi que de la coupe du monde de rugby au Japon, et qui prône une immersion dans le rugby à travers trois (03) phases qui sont « Essayer-jouer-rester », et le second, le « Triple C », axé sur la Coopération, la communication et la confiance, conçu par le réseau Terres en Mêlées pour une démarche pédagogique inclusive et participative dans l’initiation au rugby. Concrètement, il a été question « d’une immersion dans le programme Get Into Rugby et de la préparation et l’animation d’une séance rugby selon les trois phases du programme », dixit le DTN de la FTR.

Son collègue de l’arbitrage s’est quant à lui réjoui de l’approche participative et inclusive adoptée afin que la formation de ces acteurs ne soit pas à sens unique, mais plutôt un rendez-vous du donner et du recevoir.

Tour à tour, les barrières et a priori de bon nombre d’acteurs notamment les professeurs de sport de la localité vis-à-vis de la pratique du ballon ovale, perçue comme un sport brutal et hautement dangereux sont tombés au fur et à mesure que les acteurs s’imprègnent des règles, de l’encadrement, et surtout des valeurs que le rugby véhicule.

Ils ont également été à l’école de la préparation et de l’animation d’une séance de GIR, et ont essayé de le mettre en pratique à travers une séance de terrain.

Monstre mobilisation à l’initiation rugby

Plus de 400 élèves, enfants et jeunes dont près de 230 filles, ont activement pris part à l’initiation au rugby animée par l’ensemble des formateurs de la DTN et des professeurs de sport et encadreurs locaux au CEG Sotouboua-Ville I, le mercredi. Le jour suivant, alors qu’ils étaient 436 exactement au CEG Tomdè à Kara, plus de 600 autres dont plus de la moitié sont des filles prenaient part à la même initiation au CEG Komah à Sokodé, sous la direction de l’autre équipe technique.

Dans une ambiance bon enfant, de découverte pour bon nombre de jeunes du rugby, les différents encadreurs ont captivé l’attention des cibles à travers huit (08) ateliers à raison de quatre (04) ateliers ludiques et de quatre (04) ateliers rugby. Il s’agit des séquences de « crocodile de la rivière », « microbe », « chat » et « combat de coq », pour les premiers, et de maitrise de ballon, « horloge », apprentissage du plaquage et des séquences de passes à dix (10) pour les derniers.

Paul Komi, élève en classe de 3ème au CEG Sotouboua Ville I a confié sa joie à l’issue de l’initiation.

« C’est sûr que je reviendrai au rugby. Cela m’a procuré beaucoup de plaisir. En même temps que je fais du sport, j’ai appris des valeurs sociales et humaines ».

Pour un autre, c’est le goûter distribué à la fin de l’initiation qui constitue la cerise attrayante.

C’est un sport que je détestais avant car le percevant comme dangereux et brutal. Mais depuis le matin à la formation, je n’ai cessé de découvrir autre chose. Avec le peu de matériel que la Fédération nous a offert en plus, dès ce vendredi mes élèves auront aussi droit à un aperçu et je suis confiant qu’ils adoreront », a conforté M. Amana Mazama Esso, Prof d’EPS à Tchitchao (Sotouboua).

Des actions environnementales ont également été menées par l’ensemble des acteurs durant l’initiation, au terme de laquelle des kits rugby ont été remis par la DTN au Directeur Général du CEG Sotouboua Ville I, et le matériel de base aux professeurs de sport et encadreurs afin d’animer les écoles de rugby.

La coordination des activités des nouveaux sites GIR, la mise en place des compétitions entre les EDR du nord et une compétition nationale des EDR du Togo, de même que la vision de jumelage des EDR aux clubs séniors du nord constituent désormais la mission dévolue à ces acteurs locaux outillés.

Contact du Presse :

Yves-Rolland Démocrate KOUDAMA

Chargé à la communication de la Fédération Togolaise de Rugby

(00228) 91 85 40 14/ 98 60 67 68

democrate2010@gmail.com

Rugby@APO-opa.org

