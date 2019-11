Les belles performances des Springboks à la Coupe du monde laissent présager un avenir radieux pour le rugby en Afrique

Khaled Babbou, Président de Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com), ainsi que tous les présidents des fédérations africaines, se sont rassemblés à Tokyo pour féliciter la fédération sud-africaine de rugby (SARU) pour sa performance lors de la Coupe du monde. Khaled Babbou a tenu à souligner l’importance de ce succès africain dans le développement de cette discipline : « Les Springboks se sont hissés parmi les meilleurs du classement mondial de rugby masculin, ce qui repositionne l’Afrique sur l’échiquier des meilleures équipes au monde. Des millions de jeunes y trouveront là une source d’inspiration. Le dynamisme des supporters en Afrique du Sud s’est traduit par des célébrations hautes en couleur. Ceci est très prometteur et ne manquera pas de susciter un véritable engouement pour l’Afrique du Sud et les autres fédérations africaines. Grâce à la régularité, au fair-play, à l’esprit d’équipe, à l’engagement et au professionnalisme de chaque membre de l’équipe, les Springboks nous ont fait vivre des moments sportifs inoubliables. Félicitations à la SARU, et nous attendons déjà avec impatience la Coupe du monde de rugby à sept en 2022, au Cap. »

Contact Média :

Stefanie Burkert

Rugby@apo-opa.org

Programme complet du tournoi :

Consultez http://bit.ly/2Bzh7BX

Streaming en direct :

Facebook @RugbyAfrique

Actualités et résultats :

Suivez @RugbyAfrique sur Twitter, Facebook et Instagram

A propos de Rugby Africa :

Créée en 1986, Rugby Africa (http://www.RugbyAfrique.com), anciennement the African Confederation of Rugby (Confédération Africaine de Rugby - CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (http://www.WorldRugby.org), l’organisation internationale chargée de la gestion du rugby à quinze et à sept. Rugby Africa unit tous les pays africains qui jouent au rugby à quinze, au rugby à sept, et qui possèdent une équipe de rugby féminin. Rugby Africa organise le championnat de qualification pour la Coupe du monde de rugby et Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux olympiques. Rugby Africa possède 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Africa, ainsi que 16 nouveaux pays qui collaborent avec Rugby Africa.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...