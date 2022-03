Les critères pour choisir un échange de crypto-monnaie

Internet a déjà accumulé un nombre décent de propositions de vente et d'achat de crypto-monnaies via des bourses spécialisées. Mais dans un marché en développement rapide, vous devez choisir la bonne plateforme de trading en fonction de vos besoins et des nombreux critères pour négocier avec succès diverses pièces. Et ce faisant, le commerçant doit poursuivre les avantages de son commerce. Lors du choix d'un échange de crypto-monnaie, il est important de prêter attention aux critères suivants :





Haute fiabilité et réputation





Vu la réputation douteuse de certains échanges, vous ne devriez pas ouvrir de compte dessus. Un point important est également de se familiariser avec les fonctionnalités d'un échange cryptographique particulier, les nouvelles exigences et de suivre les conseils de commerçants expérimentés qui choisissent des projets fiables. Ceci dit, il existe tout de même des plateformes fiables à l’instar de Cliquez ici .





Commission en pourcentage





Tout comme les échangeurs, les échanges de crypto-monnaiesfacturent un certain pourcentage pour le service d'échange, qui est de 0,2 % en moyenne. Mais aujourd'hui, les bourses fixent souvent un pourcentage de commission flottante : plus le chiffre d'affaires est important, plus le pourcentage est faible.





Nombre de paires de trading





Une large sélection de paires de devises est généralement présentée sur les bourses, où plus d'outils sont disponibles pour les traders et plus de types de revenus sont disponibles. Dans le même temps, il est possible d'opérer à la fois avec des crypto-monnaies très liquides qui se trouvent dans le Top et avec de nouveaux altcoins à croissance rapide. Mais en même temps, il convient de rappeler que le nombre de paires ne garantit pas le succès. Tout d'abord, votre ensemble d'actifs doit être optimal afin de pouvoir mener un processus de trading productif.





Chiffre d'affaires quotidien





Plus la capitalisation de la crypto-bourse et le chiffre d'affaires par jour sont élevés, plus vous aurez de perspectives de trading dessus. Bien entendu, les échanges avec un chiffre d'affaires quotidien inférieur à 1 000 dollars ne vous fourniront pas un revenu décent et un large choix d'offres d'achat et de vente de pièces. Mais plus le chiffre d'affaires de l'échange est élevé, plus le projet réussit sur le marché et plus son trading est important pour le marché de la crypto-monnaie.





Liste des crypto-monnaies prises en charge





Plus il y a d'options de dépôt et de retrait disponibles sur l'échange, plus il est pratique et facile de travailler avec l'échange et les crypto-monnaies en général. Mais certains échanges, bien qu'ils ne prennent en charge le réapprovisionnement qu'avec des bitcoins , ils offrent un achat anonyme et un taux de change plus favorable. D'autres exigent une vérification, mais ils peuvent payer via un système de paiement qui vous convient.





Le besoin de vérification





Les bourses basées dans différents pays ont des politiques d'utilisation différentes : certaines (la plupart d'entre elles) exigent l'enregistrement de l'utilisateur avec le téléchargement de documents, souvent une liste complète d'entre eux, pour accéder à la négociation à part entière ; pour d'autres, l'enregistrement initial est simple et il y a accès à l'achat de n'importe quelle devise, mais avec une limite de chiffre d'affaires par jour.





Commodité de l'interface





Une large gamme d'outils d'analyse et de trading vous permet de travailler plus confortablement et facilement en bourse, ainsi que d'effectuer plus rapidement les opérations de trading elles-mêmes conformément aux données reçues de l'analyse de marché et technique.





Assistance professionnelle





Plus les réponses aux questions sur le travail et la résolution de problèmes arrivent rapidement, plus un soutien professionnel est envisagé. Ainsi, la meilleure plateforme est celle qui assure une assistance professionnelle à ses utilisateurs.