Les défis du programme de vaccination dans le bassin du lac Tchad : bilan des succès et des échecs

Dans son discours de clôture, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdreahim, a souligné que le Tchad continuerait à respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne le paiement de la contrepartie tel que stipulé dans le protocole d'accord signé en mai 2019.



Il a également évoqué le premier défi important qui est le problème récurrent des ruptures de stock de vaccins au niveau opérationnel, alors que les vaccins sont souvent disponibles au niveau central, mais que de nombreuses ruptures de stock ont été constatées dans les districts.



Il a donc appelé le PEV à résoudre de manière urgente, avec l'appui des partenaires, toutes les insuffisances critiques de la chaîne d'approvisionnement des vaccins qui entravent la mise en œuvre du programme et l'atteinte des objectifs, en garantissant un approvisionnement régulier des vaccins dans toutes les provinces du bassin du lac Tchad.



Le ministre a également évoqué la mauvaise gestion des équipements matériels du programme et a annoncé que le Ministère de la Santé publique et de la Prévention émettrait une mise en garde à tous les utilisateurs de véhicules et de motos pour qu'ils s'abstiennent.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Kalilou Souley, a souligné que les discussions avaient été très fructueuses et avaient permis de faire le point sur les succès et les échecs dans la mise en œuvre des activités, ainsi que les recommandations pour corriger les insuffisances.