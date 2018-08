Les emplois des jeunes dans le secteur agricole en Afrique à l’honneur lors de la Conférence continental e de haut-niveau

La Conférence sur l’emploi des jeunes dans l’agriculture réunira plus de 500 représentants, majoritairement des jeunes, issus de toute l’Afrique afin de discuter des différentes manières de stimuler les opportunités d’emploi dans l’agriculture sur le continent grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’entreprenariat. Plus de… Read more […]

La Conférence sur l’emploi des jeunes dans l’agriculture réunira plus de 500 représentants, majorit...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...