Les entreprises énergétiques chinoises se pressent pour acquérir des actifs miniers, pétroliers et gaziers en Guinée équatoriale avant le road-show du 2 juillet

Le road-show EG Ronda un vif intérêt de la part d'entreprises chinoises publiques et privées désireuses d’investir en Guinée équatoriale et explorer les opportunités dans les secteurs du pétrole, du gaz et des minéraux lors des prochaines réunions du cycle de licences EG Ronda à Pékin organisées par la Chambre africaine de l'énergie (EnergyChamber.org).

La Chambre organisera les 2 et 3 juillet au Kempinski Hotel Beijing un forum d’investissement, qui se tiendra au nom du ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale. Les plus grands noms de l'industrie énergétique chinoise ont confirmé leur présence, notamment des sociétés telles que PowerChina Group, Sinochem, ENN Group, CCCC, CMEC, China Minmetals Corp, China Gas, Beijing Gas, Jincheng Anthracite Mining Group, PetroChina, Sinoenergy, CNOOC etc.

« Nous sommes impatients d'accueillir les parties prenantes chinoises et mondiales au forum EG Ronda en Chine. Cela inaugurera notre effort pour construire un secteur minier prospère et rentable comme nous l'avons fait avec le pétrole et le gaz », a déclaré H.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures, qui sera à Pékin la semaine prochaine avec sa délégation de hauts fonctionnaires. « Notre industrie des mines, du pétrole et du gaz a une chose que les investisseurs étrangers chérissent : des politiques et réglementations stables, grâce au leadership du président. Cela fait des années que nous fonctionnons avec un cadre prévisible et fiable qui a rendu notre pays concurrentiel et nous allons continuer à développer nos ressources pétrolières, gazières et minières au profit des investisseurs et de notre population », a ajouté le ministre.

Le EG Ronda Licensing Round Roadshow 2019 à Pékin présentera les 27 blocs de pétrole et de gaz proposés dans le cadre du cycle de licences pétrolières du pays 2019, et promouvra le potentiel élevé de la Guinée équatoriale en minéraux tels que l'or, les diamants, la bauxite et les minéraux de fer. H.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima sera notamment accompagné du directeur général des Hydrocarbures et du directeur général des Minéraux et des Carrières et tiendra plusieurs réunions privées avec des investisseurs chinois.

« La Guinée équatoriale a amélioré ses politiques minière, pétrolière et gazière afin de refléter les meilleures pratiques internationales, tout en améliorant la sécurité juridique pour les investisseurs. L’intérêt des investisseurs pour ce road-show à Pékin est donc tout naturel. La Chambre estime que cela contribuera à attirer plus d'investissements et d'emplois en Guinée équatoriale. Nous espérons que la stratégie de communication et d’engagement de la Guinée équatoriale avec les marchés mondiaux se traduira par des cycles de licences très fructueux cette année », a déclaré Mickael Vogel, directeur de la Stratégie à la Chambre.

