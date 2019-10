Les équipes de l’Africa Men’s Sevens de rugby ont les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Sous l’égide de Rugby Africa (http://www.RugbyAfrique.com/) et en partenariat avec la Société Générale, la fédération sud-africaine de Rugby accueillera le tournoi de l’Africa Men’s Sevens les 8 et 9 novembre 2019, dans le stade Bosman de Johannesbourg.

Quatorze équipes africaines participeront à cette compétition pour tenter de remporter la médaille d’or qui leur permettra de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Le médaillé d’argent aura une nouvelle possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques en participant à un tournoi international de repêchage, en juin 2020.

En plus de leur ouvrir la porte aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les deux meilleures équipes masculines d'Afrique seront sélectionnés pour le tournoi de qualification de la World Rugby Sevens Series.

Les équipes participantes, dans l'ordre du classement africain actuel, sont les suivantes : le Zimbabwe, le Kenya, l’Ouganda, Madagascar, la Zambie, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, la Namibie, le Ghana, le Botswana, l’île Maurice, la Côte d’Ivoire et le Nigéria.

La Côte d’Ivoire et le Nigéria feront leurs débuts dans le rugby lors de ce tournoi. Le Zimbabwe, champion en titre, est suivi de près par le Kenya, l’une des équipes favorites du tournoi. L’Afrique du Sud et le Kenya prennent actuellement part au championnat du monde, mais seule l’Afrique du Sud est directement qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Khaled Babbou, président de Rugby Africa, souligne : « Je souhaiterais remercier SA Rugby d’avoir organisé cet événement majeur. Le tournoi de l’Africa Men’s Sevens rugby, qui verra l’une des équipes se qualifier d’office pour les Jeux Olympiques, constitue un temps fort de cette fin de saison. Avec un tel enjeu, j’attends des matchs réellement compétitifs et deux journées riches en émotion, pour les joueurs comme pour les spectateurs. Ce nouvel événement marquant est l’occasion de mettre en valeur le développement du rugby sur le continent africain. Rugby Africa s’est bien professionnalisé et les équipes, qui se sont bien préparées physiquement, devraient faire de beaux matches. J’espère que l’équipe qualifiée brillera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités dans le futur pour les équipes africaines. »

Jurie Roux, directeur général de SA Rugby, déclare : « C’est un honneur pour nous d’organiser cet événement de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. L’Afrique du Sud est déjà qualifiée via le classement du circuit mondial, et nous sommes heureux que le continent africain présente au minimum deux représentants au tournoi olympique. Le rugby étant très populaire en Afrique du Sud, nous avons toutes les infrastructures nécessaires à l’organisation d’un tournoi captivant. »

Sifiso Made, directeur général de Zimbabwe Rugby, le champion en titre, exprime les aspirations de l’équipe : « Après notre accomplissement de l’an dernier, il nous faudra travailler dur pour défendre notre titre. Le rugby à sept peut rapidement pencher d’un côté ou de l’autre, en raison de son rythme dynamique. Nos joueurs devront rester concentrés durant toute la durée de la compétition. Le rugby, et plus particulièrement la version qui se joue à sept, connaissent une popularité croissante au Zimbabwe. Les équipes de rugby africaines ont adopté le rugby à sept et on assistera à une grande démonstration de puissance athlétique. Nous allons participer à ce tournoi et montrer à tous pourquoi on nous appelle les guépards du Zambèze. »

Erick Shujaa, chef de l’équipe kenyane, ne cache pas son ambition : « Nous sommes vraiment impatients de récupérer la Coupe que nous avons perdue, l’an passé, face au Zimbabwe. Cette année, le tournoi est tout aussi important car il s’agit d’une qualification pour les Jeux Olympiques. Ce serait mieux pour nous d’assurer, grâce au gain de ce tournoi, notre participation aux Jeux de Tokyo 2020, plutôt que de participer au repêchage. C’est le rêve de tout athlète de participer aux Jeux Olympiques. Notre préparation a été idéale. Je suis donc sûr que nous disposons de la meilleure équipe depuis des années. La préparation, le jeu et la victoire au Safari Sevens nous ont donné l’élan nécessaire qui nous permettra de regagner la Coupe. »

Edgar Babou, directeur sportif pour la Côte d’Ivoire, très enthousiaste, conclut : « Ce tournoi est l’un des principaux d’Afrique. Malgré l’absence de deux de nos joueurs expérimentés, Yann Lohore et James Zie, nous allons concourir et nous mesurer aux meilleures équipes d’Afrique. Bien que très humbles, nous sommes également très déterminés. Nous possédons de jeunes joueurs de moins de 20 ans au potentiel élevé, que nous souhaitons voir évoluer au plus haut niveau. Le Rugby à sept est un sport olympique et nous souhaitons figurer rapidement parmi les meilleures équipes d’Afrique. »

