Les étudiants tchadiens en Chine se félicitent des aides financières de leur Gouvernement

L'association des Etudiants et Stagiaires Tchadiens en Chine (AESTC), a exprimé samedi ses remerciements et sa reconnaissance dans une lettre adressée au Gouvernement tchadien, suite aux aides financières octroyées pendant cette crise de la pandémie du COVID-19.



Le président de l'association, Hamit Abdramane Abdoulaye, a indiqué que "sous la présidence de l'Ambassade de la République du Tchad auprès de la République Populaire de Chine, tous les concernés viennent de recevoir à l'échéance, la distribution équitable indiquée par le Ministère des Affaires Étrangères du Tchad de cette éventuelle aide financière."



"Nous voudrions une fois de plus, réitérer notre reconnaissance et enthousiasme au gouvernement tchadien qui a si admirablement contribué au secours de ses fils durant ses durs moments. Nous profitons par cette même occasion attirer l'attention aux hautes autorités du pays que, tous les étudiants et stagiaires tchadiens résidant en Chine sont régis par une Association, qui a des ramifications dans différentes villes où se trouvent les étudiants Tchadiens et les membres du Bureau Exécutif sont sous la responsabilité du Président Général, ceci, pour les éventuelles circonstances", précise la lettre.



L'AESTC condamne les attaques de Boko Haram



L'association a condamné l'attaque de Boko Haram contre la base de Bohoma et s'est félicité de l'action militaire ayant permis de mettre "hors état de nuire ces bandits".



Elle a souhaité "un prompt rétablissement à tous (les) soldats blessés".