Les étudiants tchadiens en Russie demandent de l'aide

L'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens en Fédération de Russie et les pays de la communauté des États indépendants a adressé le 20 avril 2020 une lettre au Gouvernement tchadien afin d'alerter sur leur situation.



Les étudiants et stagiaires expliquent faire face "à des difficultés financières très critiques".



"Vu ce situation dégradante et inquiétante, nous n'avons pas d'autre solution que d'interpeller le gouvernement tchadien dans son ensemble, et en particulier le chef de l'État, pour une aide financière d'urgence", selon la lettre.



Le président de l'Union, Moussa Ismail Bong, et le chargé des affaires extérieures, Saleh Issa Mahamat, informent que plusieurs étudiants sont confrontés à des problèmes liés au passeport.



Ils demandent au Gouvernement "d'octroyer un billet d'avion retour pour les étudiants et/ou jeunes diplômés en fin de formation".



Ils rappellent qu'ils ne bénéficient "d'aucune bourse de la part du gouvernement tchadien, d'aucune aide forfaitaire et ni une aide financière quelconque, et espèrent une solution à leur situation de détresse."



Prorogation exceptionnelle de la validité des passeports



Dans une note circulaire n° 1754 du 24 avril 2020 adressée aux missions diplomatiques et consulaires, le ministère des Affaires étrangères autorise à titre exceptionnel et ce, gratuitement, à proroger pour une durée d'une année la validité des passeports expirés, en vue de faciliter les procédures de régularisation des séjours et autres formalités administratives.