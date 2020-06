Les experts plaident pour la digitalisation et la connectivité électronique dans un monde post-Covid, lors du premier webinaire de Webb Fontaine qui a enregistré la participation de plusieurs experts du commerce international, afin de soutenir les go

Les gouvernements du monde entier ont éprouvé, du jour au lendemain, des difficultés à faire face aux effets du coronavirus sur les chaînes d'approvisionnement et le dédouanement des marchandises. A ce titre, un groupe d’experts du commerce international se sont penché sur cette problématique dans le cadre de notre webinaire et sont tous unanimes sur l'importance de la digitalisation des échanges dans le contexte du retour à la normalité entamé dans le monde.

Ce webinaire est en effet le premier d'une série de séminaires web organisés par Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com), le leader mondial dans le domaine des solutions douanières et commerciales destinées aux Gouvernements. Au total, plus de 400 participants à travers le monde ont suivi les travaux du groupe d'experts. Cette série de webinaires ThinkTank (groupe de réflexion) donne l'occasion aux experts de se retrouver sur un même plateau, afin de partager leurs connaissances et leurs idées.

La conférence sur le thème : « Digitalisation des échanges et des recettes en période de crise » a examiné en profondeur des sujets majeurs tels que la chaîne d'approvisionnement et la sécurisation des recettes, dans le contexte actuel de facilitation des échanges. Ces séances interactives dispensées en anglais et en français, assorties de sondages en direct ainsi que de questions des participants, ont permis de recueillir de nombreuses idées au terme du webinaire.

Ces discussions en ligne ont été animées par des experts chevronnés des questions de commerce international, dont Frank Ferguson, ancien Directeur Général des Services Douaniers et Fiscaux de Montserrat (MCRS) ; Stephen Adekunle Oloyede, Directeur de la Gestion des Risques au sein des Services Douaniers du Nigeria (NCS) , Apeh Fateh, Directeur Adjoint des TIC et Responsable de l'Implémentation pour les Services Douaniers du Nigeria, Tapio Naula, Vice-président du Programme de Facilitation du Commerce du Groupe ASYAD, Jawwad Agha, ancien Directeur Général de l'Agence Fédérale Fiscale du Pakistan (FBR), M. Ahmed Al Khatab, Commissaire Adjoint aux Affaires Douanières et Logistiques de la zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZA), le Commandant Raouf Malehossou, Directeur des Réformes Institutionnelles de la douane béninoise, Eric AKOUTE, Directeur de la Recherche et des Investissements au sein de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (APIEX) et Serge Manouan, Directeur Général du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur de Côte d'Ivoire (GUCE-CI).

Les débats ont été conduits par Michel Zarnowiecki, Directeur des Réformes Institutionnelles chez Webb Fontaine et ancien Coordinateur Régional Principal des affaires douanières et de frontières à la Banque Mondiale. Les experts de Webb Fontaine, en l'occurrence Pascal Minvielle, Directeur Exécutif chez Webb Fontaine, Ope Babalola, Directeur Général de Webb Fontaine Nigeria et Ara Shamirzayan, Directeur du Développement et de la Recherche Informatique du groupe Webb Fontaine, y ont également contribué.

Des expériences concrètes et des solutions visant la continuité des activités et la sécurité en situation de crise ont été présentées par les experts et les participants ont été invités à poser leurs questions en temps réel. Par ailleurs, il ressort de plusieurs sondages réalisés, un avis largement positif concernant l'introduction d'une procédure d'importation simplifiée, soumise à des contrôles de conformité ex-post renforcés.

Michel Zarnowiecki a commenté les différentes réflexions émises en ces termes : « Les experts ont mis en relief l'importance de la digitalisation, non seulement pour chaque pays, mais aussi dans un cadre multilatéral élargi et dans un contexte régional et international. La digitalisation est certes une condition sine qua non à l'atteinte de cet objectif, mais elle doit intégrer à la fois les pratiques douanières et celles du secteur privé pour donner corps à ce processus. »

« Alors que 80 % des mouvements internationaux de marchandises se font par voie maritime, la connectivité régionale se fait généralement par le réseau routier, d'où la nécessité de garantir, entre autres, une interface digitalisée en ce qui concerne le transit et le Transit International Routier (TIR). Il est indispensable d'uniformiser les procédures, non seulement au niveau régional, mais aussi dans le cadre des transactions internationales. »

« Même si la situation impose des réponses urgentes, il nous faut saisir l'occasion pour mettre en œuvre les mesures et les systèmes préconisés dans le passé. Nous avons devant nous l'occasion de mener des réformes car nous ne pouvons plus y échapper », a-t-il ajouté

Webb Fontaine publiera bientôt un document de synthèse résumant les principales recommandations du webinaire. Les temps forts de cette conférence sont disponibles sur la plateforme LinkedIn de Webb Fontaine (https://bit.ly/3eyaNfL), sur laquelle les thèmes des prochains débats seront également communiqués.

À propos de Webb Fontaine

La société Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) est le leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Présente en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, la société se spécialise dans le développement et l’utilisation de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, le Big Data, la Blockchain en vue de fluidifier les échanges commerciaux et de moderniser les administrations. La société dispose des plus grands centres de recherche et développement au monde, spécialisés dans le domaine du commerce extérieur.

La mise en place de solutions de contrôle de la valeur en Douane dans des pays de la région, tels que le Ghana, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Congo, a permis à l’ensemble des acteurs de travailler électroniquement et de manière intégrée. Outre le renforcement des capacités de la Douane et l’augmentation des recettes de l’État, ceci a permis la réduction du temps de dédouanement et a apporté une totale transparence dans les procédures.

Pour plus d’information, visitez le site www.WebbFontaine.com.

