INTERNATIONAL Les favoris pour la future Coupe du Monde au Qatar

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Juillet 2021







Entre les nations, les sélections et les habitants de chacun des pays concernés, il est logique de voir que beaucoup d’entre-eux n’attendent qu’une seule chose : la fin de l’année 2022 pour pouvoir vibrer autour de la première compétition mondiale organisée en période hivernale.



C’est également le cas des parieurs qui ont pris l’habitude de parier autour de ces rencontres XXL laissant place à des scénarios parfois fou. Sur



Mais à moins de dix-huit mois du début de la Coupe du monde, programmée du 21 novembre au 18 décembre, il est intéressant de se demander quelles seront les principales équipes favorites pour ce futur sommet du football mondial.



La France



Il est clairement impossible de ne pas inclure le tenant du titre dans toute discussion parlant des favoris au titre. La France avait éclaboussé par sa jeunesse et ses capacités lors du titre acquis en Russie en 2018 mais s’est récemment fait prendre à son propre jeu, sortant de manière surprenante face à la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro.



Tout n’est pas à jeter pour autant, les désillusions faisant intégralement partie de la vie de sélections nationales lors de compétitions majeures. Emmenée par un incroyable Paul Pogba durant le court bail connu à l’Euro, l’équipe de France a toujours de beaux jours devant elle. Incontestablement, elle sera l’une des favorites à sa propre succession, chose qui n’a jamais été fait depuis le Brésil, en 1962, quatre ans après son titre acquis en Suède.



L’Italie



Revoir la squadra azzura retrouver le niveau qui se doit d’être le sien, fut un plaisir fondamental pour un grand nombre d’amateurs de football. Après plusieurs années en dents de scie et allègrement considérables comme délicates, l’Italie a retrouvé les sommets du football international en remportant l’Euro au terme d’une compétition magistrale.



Ils auront d’ailleurs réussi l’exploit de s’imposer sur le sol anglais, face à ces mêmes adversaires lors de la finale, preuve de nerfs exceptionnels et d’une capacité à exister dans les grands moments.



En tant que meilleure équipe européenne de la dernière compétition, ils rentrent fort logiquement dans le cercle très fermé des ultimes favoris pour la Coupe du monde.



Le Brésil



Même s’ils ont perdu en finale de la Copa America face à leurs rivaux argentins, les Brésiliens semblent être l’équipe sud-américaine la plus à même de ramener le trophée de la Coupe du monde sur le continent. Une idée appréciée par le pays et le continent presque entier, la coupe étant propriété d’une nation européenne depuis maintenant 2006 et la victoire de l’Italie.



La dernière victoire étrangère à l’Europe remonte à 2002 et la victoire du Brésil face à l’Allemagne. À ce jour, les Auriverde sont en pole position des équipes situées en dehors de l’Europe pour créer à nouveau l’exploit.



En comparaison à leurs rivaux argentins, la seleçao est plus jeune et bien plus à même d’élever son niveau de jeu. Reste désormais à savoir si l’intensité, dont on reproche souvent une faiblesse aux Brésiliens, sera à la hauteur d’une coupe du monde.



La Belgique



Séduisante, attirante et excitante ? Cela ne suffit pas. La sélection belge a beau être charmante et s’attirer les sympathies des amateurs de football, elle n’arrive toujours pas à franchir ce fameux palier au niveau international.



Tombés face aux Italiens à l’Euro, et ce, malgré une vraie domination, les Belges devront réussir, une bonne fois pour toutes, à élever leur niveau de jeu lors des matches couperets.



S’ils parviennent à le faire, il va sans dire que des joueurs exceptionnels comme De Bruyne ou Lukaku seront enfin reconnus à leur juste valeur et auréolés du titre suprême pour un joueur de football.



Avec quatre favoris annoncés dans cet article, il semble également important de ne pas oublier des nations majeures du football, en proie à de nouvelles ères ou en pleine progression. On pense par exemple à l’Espagne, l’Allemagne ou bien évidemment, l’Angleterre. Peu de temps après la tenue de l’Euro et la Copa America et quelques semaines avant la coupe d’Afrique des nations, il est fort logique de voir que la prochaine compétition internationale dans toutes les têtes n’est autre que la prochaine Coupe du Monde, disputée pour la première fois au Qatar.Entre les nations, les sélections et les habitants de chacun des pays concernés, il est logique de voir que beaucoup d’entre-eux n’attendent qu’une seule chose : la fin de l’année 2022 pour pouvoir vibrer autour de la première compétition mondiale organisée en période hivernale.C’est également le cas des parieurs qui ont pris l’habitude de parier autour de ces rencontres XXL laissant place à des scénarios parfois fou. Sur Bet365 durant la compétition ou ailleurs, il y aura probablement de grandes opportunités pour ces derniers.Mais à moins de dix-huit mois du début de la Coupe du monde, programmée du 21 novembre au 18 décembre, il est intéressant de se demander quelles seront les principales équipes favorites pour ce futur sommet du football mondial.Il est clairement impossible de ne pas inclure le tenant du titre dans toute discussion parlant des favoris au titre. La France avait éclaboussé par sa jeunesse et ses capacités lors du titre acquis en Russie en 2018 mais s’est récemment fait prendre à son propre jeu, sortant de manière surprenante face à la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro.Tout n’est pas à jeter pour autant, les désillusions faisant intégralement partie de la vie de sélections nationales lors de compétitions majeures. Emmenée par un incroyable Paul Pogba durant le court bail connu à l’Euro, l’équipe de France a toujours de beaux jours devant elle. Incontestablement, elle sera l’une des favorites à sa propre succession, chose qui n’a jamais été fait depuis le Brésil, en 1962, quatre ans après son titre acquis en Suède.Revoir la squadra azzura retrouver le niveau qui se doit d’être le sien, fut un plaisir fondamental pour un grand nombre d’amateurs de football. Après plusieurs années en dents de scie et allègrement considérables comme délicates, l’Italie a retrouvé les sommets du football international en remportant l’Euro au terme d’une compétition magistrale.Ils auront d’ailleurs réussi l’exploit de s’imposer sur le sol anglais, face à ces mêmes adversaires lors de la finale, preuve de nerfs exceptionnels et d’une capacité à exister dans les grands moments.En tant que meilleure équipe européenne de la dernière compétition, ils rentrent fort logiquement dans le cercle très fermé des ultimes favoris pour la Coupe du monde.Même s’ils ont perdu en finale de la Copa America face à leurs rivaux argentins, les Brésiliens semblent être l’équipe sud-américaine la plus à même de ramener le trophée de la Coupe du monde sur le continent. Une idée appréciée par le pays et le continent presque entier, la coupe étant propriété d’une nation européenne depuis maintenant 2006 et la victoire de l’Italie.La dernière victoire étrangère à l’Europe remonte à 2002 et la victoire du Brésil face à l’Allemagne. À ce jour, les Auriverde sont en pole position des équipes situées en dehors de l’Europe pour créer à nouveau l’exploit.En comparaison à leurs rivaux argentins, la seleçao est plus jeune et bien plus à même d’élever son niveau de jeu. Reste désormais à savoir si l’intensité, dont on reproche souvent une faiblesse aux Brésiliens, sera à la hauteur d’une coupe du monde.Séduisante, attirante et excitante ? Cela ne suffit pas. La sélection belge a beau être charmante et s’attirer les sympathies des amateurs de football, elle n’arrive toujours pas à franchir ce fameux palier au niveau international.Tombés face aux Italiens à l’Euro, et ce, malgré une vraie domination, les Belges devront réussir, une bonne fois pour toutes, à élever leur niveau de jeu lors des matches couperets.S’ils parviennent à le faire, il va sans dire que des joueurs exceptionnels comme De Bruyne ou Lukaku seront enfin reconnus à leur juste valeur et auréolés du titre suprême pour un joueur de football.Avec quatre favoris annoncés dans cet article, il semble également important de ne pas oublier des nations majeures du football, en proie à de nouvelles ères ou en pleine progression. On pense par exemple à l’Espagne, l’Allemagne ou bien évidemment, l’Angleterre.





Dans la même rubrique : < > Festival de Cannes : la créatrice malgache Eileen Akbaraly distinguée Tchad : la Fondation Maarif célèbre le 5ème anniversaire de l'échec du coup d'État en Turquie Tchad : l'Emir du Qatar reçoit un message du président du Conseil de transition