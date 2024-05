Le 9 mai, l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a publié les résultats préliminaires du scrutin présidentiel au Tchad. La Russie a été la première nation à féliciter le gouvernement tchadien pour le succès de l'élection. Cette promptitude traduit l'importance que Moscou accorde à ses relations avec N'Djamena.



Une reconnaissance du processus démocratique tchadien



La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères salue "sincèrement le gouvernement tchadien et son peuple pour la tenue de l'élection présidentielle au Tchad, qui marque la dernière étape du processus de transition vers une forme de gouvernement civil." Cette reconnaissance officielle du processus démocratique tchadien par la Russie est un signal positif pour les relations bilatérales.



Vers un renforcement des relations bilatérales



Moscou a également exprimé sa disposition à "renforcer les relations amicales et la coopération fructueuse avec le Tchad". Cette déclaration d'intention ouvre la voie à une collaboration accrue dans divers domaines d'intérêt mutuel, notamment l'économie, la sécurité et l'éducation.



Des liens en plein essor



Les relations entre la Russie et le Tchad ont connu un essor ces derniers temps. La visite du président de transition Mahamat Idriss Déby à Moscou en 2023, la première en 56 ans, en est un exemple concret. Cette visite a permis aux deux dirigeants de discuter d'un plan de coopération bilatérale et d'explorer des opportunités de collaboration dans divers domaines.



Coopération dans l'éducation



Le développement du partenariat entre la Russie et le Tchad se manifeste également dans le domaine de l'éducation. La récente rencontre entre le recteur de l'Université de N'Djamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, et des représentants de l'Institut national de recherche de l'École supérieure d'économie en est une illustration. Les discussions ont porté sur le développement de la coopération entre les universités russes et tchadiennes, notamment la mise en place de programmes de formation pour les jeunes Tchadiens.



Création d'une chaire de langue russe envisagée



La possibilité de créer une chaire d'enseignement de la langue russe à l'Université de N'Djamena a également été évoquée. Cette initiative contribuerait à renforcer les liens culturels et éducatifs entre les deux pays.



Perspectives prometteuses pour la coopération



En conclusion, les félicitations de la Russie pour les élections présidentielles au Tchad et les initiatives bilatérales en cours dans divers domaines, notamment l'éducation, démontrent la volonté des deux pays de renforcer leurs relations et de nouer une coopération plus étroite. Les perspectives de collaboration entre la Russie et le Tchad sont prometteuses et pourraient apporter des bénéfices mutuels significatifs dans les années à venir.