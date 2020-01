Les figures marquantes de l'Afrique subsaharienne - 3

Versions numérique et papier

Dans cet ouvrage, le passé éclaire le présent dans l’optique de dessiner les lignes du futur. De plus, la compréhension de l’Histoire est un facteur déter­minant en vue de la construction en toute connaissance de cause. S’appuyant à juste titre sur le symbolique miroir indispensable à l’introspection, l’auteur déterre avec parcimonie une immense richesse. Ce patrimoine culturel et historique est composé d’une grande diversité de héros, de guerriers, de résis­tants, d’artistes, d’auteurs, de sportifs ayant marqué l’Afrique par leur courage, leur plume, leur action politique, leur prouesse musicale, leur engagement sociétal, leur capacité intellectuelle, leur apport culturel, leur exploit sportif... Des hommes vaillants et des femmes ingénieuses qui, à n’en pas douter, serviront des modèles en vue d’une extrospection sur la base d’une vision non pessimiste.De Soundiata Keïta à Nelson Mandela sans oublier Chaka Zulu, de Seydou Badian à Cheikh Anta Diop, d’Eusebio à Pierre Ndaye Mutumbula Mulamba en passant par Robert Mensah, du Grand Maître Franco Luambo Makiadi à Anikulapo Fela Kuti, de Kimpa Vita à la reine Pokou, de Miriam Makeba à Abeti Masikini en s’attardant sur Bella Bellow et Cesária Évora, de la reine Ranavalona Ière à Wangari Maathai, de Nzinga Mbandi à Manthatisi via Nte­bogang Ratshosa et Labotsibeni Gwamile Mdluli, ainsi que Mbuya Nehanda, de Jomo Kenyatta à Samora Machel, en s’attardant sur Patrice Lumumba..., cet ouvrage est une invitation à la vraie découverte d’un continent aux immenses potentialités, ainsi qu’à l’avenir vivable et viable.