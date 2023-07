Les flux d'investissement vers l'Afrique ont chuté en 2022 (CNUCED)

Le nombre d'annonces de projets nouveaux a augmenté de 39% pour atteindre 766. Six des 15 principaux mégaprojets d'investissement greenfield (d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars) annoncés en 2022 se trouvaient en Afrique.



En Afrique du Nord, l'Égypte a vu les IDE plus que doubler pour atteindre 11 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des ventes transfrontalières de fusions et d'acquisitions.



Le nombre de nouveaux projets annoncés a plus que doublé, passant à 161. La valeur des opérations de financement de projets internationaux a augmenté de deux tiers, pour atteindre 24 milliards de dollars. Les flux vers le Maroc ont légèrement diminué, de 6%, pour atteindre 2,1 milliards de dollars.