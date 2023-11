Les forces armées maliennes mènent une opération anti-terroriste réussie

Parallèlement, une opération conjointe nommée "Kapidou" s'est déroulée le même jour, le 4 novembre 2023, entre le Mali et le Burkina Faso, dans la zone de Baye, située dans le cercle de Bankass. Au cours de cette opération, des moyens aériens ont localisé et neutralisé un groupe de terroristes dans la région de Baye, cercle de Bankass.



L'objectif de ces opérations est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de la région du Sahel. La lutte contre le terrorisme demeure une priorité pour les autorités maliennes, qui coopèrent également avec d'autres pays de la région pour contrer cette menace persistante.