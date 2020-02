Les habitants de la région de Kidal et la MINUSMA échangent sur la paix et la lutte contre l’impunité

Du 21 au 23 janvier dernier, la Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) du Bureau régional de la MINUSMA à Kidal, a organisé une série de séances de sensibilisation sur le thème : « la lutte contre l’impunité comme vecteur de paix et de réconciliation » dans les localités de Kidal, d’Aguelhok et de […]

Du 21 au 23 janvier dernier, la Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) du Bureau régional de la MINUSMA à Kidal, a organisé une série de séances de sen...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...