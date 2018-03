Les influenceurs du monde entier se réunissent à Sharjah

SHARJAH, Émirats Arabes Unis, le 29 mars 2018, (AETOSWire): Sean Spicer, ancien secrétaire de Presse de Whitehouse (2017), Lech Walesa, lauréat du Prix Nobel de la paix, ancien Président Polonais qui a joué un rôle de premier plan dans la chute du communisme dans le Bloc de l'Est, Sir Timothy Berners-Lee, inventeur du World Wide Web et Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, font partie des nombreux créateurs d'histoire moderne qui ont pris la parole au Forum International sur la Communication du Gouvernement à Sharjah, qui a débuté mercredi le 28 mars.



Soutenu par Son Altesse Cheikh Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah, l'événement est organisé par le Centre de Communication du Gouvernement International (IGCC), une filiale du Bureau des Médias du Gouvernement de Sharjah, du 28 à 29 mars à l’Expo Center Sharjah.



La 7ème édition de l'IGCF, tenue sous le thème «Digital Millennium ... Where To?» (Millénaire Numérique ... Vers où »), devrait accueillir plus de 3000 experts en communication, décideurs, responsables gouvernementaux, professionnels de la communication, organisations de la société civile, personnel des médias et étudiants en communication et en journalisme.



Une quarantaine de conférenciers de 16 pays, y compris des influenceurs mondiaux du secteur et des conseillers politiques internationaux, participent au forum, présentant des sessions portant sur des sujets aussi divers que la «Diplomatie Numérique dans la Communication Gouvernementale», le «Charisme Médiatique» et les «Nouveaux Médias au Service des Questions Humanitaires».



L'événement comprend 18 tables rondes et sessions inspirantes, 6 conférences interactives, 4 sessions de brainstorming pour les enfants et les jeunes adultes et 7 ateliers pour les journalistes, les experts de la communication gouvernementale et les visiteurs du Forum.



Lancé en 2012 sous les directives de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan Ben Mohamed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah, l'événement vise à mettre en évidence les meilleures pratiques pour une communication plus efficace entre le gouvernement et le public - un domaine dans lequel l'émirat de Sharjah a joué un rôle régional de premier plan en termes d'intégration numérique et de gouvernement intelligent.