Les joueurs de football professionnels d’origine gabonaise

La carrière sportive de ces joueurs: comment et où s'est-elle développée?



Le premier club de Pierre-Emerick Aubameyang était l'AC Milan où il a joué pendant 2008-2011. Il a aussi joué pour Borussia Dortmund (2013-18), Arsenal (2018-22) et Barcelone (en 2022). Depuis 2022 il est membre du Chelsea.





En parlant des clubs pour lesquels Didier Ndong a joué pendant son parcours, il faut nommer CS Sfaxien (2011-15), Sunderland (2016-18) et Guingamp (en 2019). Depuis 2019 il joue pour Dijon. En même temps, Éric Mouloungui a joué pour de tels clubs, comme Strasbourg (2003-07), Joli (2008-12) et CF Mounana (2015-17).





Les honneurs que Pierre-Emerick Aubameyang a gagné pendant son parcours sportif professionnel



Parmi les honneurs de Pierre-Emerick Aubameyang il faut nommer le titre du Meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2012-13. Il a été aussi nommé le Meilleur buteur de Bundesliga en 2016-17.



De plus, il ne faut pas ignorer de tels titres, comme celui du Prix Marc-Vivien Foé (en 2013) et du Footballeur Africain de l'Année (en 2015). Ce joueur de football gabonais a gagné le Prix du joueur Arsenal de la saison en 2019-2020.