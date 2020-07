Les laboratoires Abbott doivent comprendre que l'Afrique a changé, en particulier avec le Covid-19

Lorsque Centurion Law Group (https://CenturionLG.com) a décidé de prendre cette affaire contre Abbott Laboratories, nous savions que les classiques fausses déclarations et les intimidations viendraient.

Nous ne sommes pas surpris de l’affirmation d’Abbott selon laquelle elle n’est pas au courant des réclamations découlant de sa violation délibérée de contrats par la société, de l’impossibilité de fournir des kits de test Covid, du recours à des personnes politiquement exposées pour contourner les contrats avec les fournisseurs (violations graves de la conformité) et, en fin de compte, d’empêcher les gouvernements Africains d’aider les pauvres à ce moment critique.

Abbott a accusé réception de l'avis initial des demandeurs principaux concernant ses transactions dans deux pays africains le 19 juin 2020, par l'intermédiaire de Bassem Bibi, vice-président et directeur général, Abbott Rapid Diagnostics EM Africa, et est maintenant en train de recevoir des avis concernant : des réclamations s'élevant à plus de 50 millions de dollars US dans 3 pays, d'autres réclamations étant en cours de consolidation. (https://bit.ly/3h5a32X)

À ce stade, nous ne retirons plus de réclamations et il n'y a aucune raison de ne pas demander de dommages-intérêts punitifs, même devant les tribunaux africains. C'est plus grand qu'un client, des fournisseurs et des gouvernements. Les vies africaines comptent. Les Laboratoires Abbott ont mal calculé la situation en croyant qu'ils avaient affaire à l'ancienne Afrique où il n'y aurait aucune conséquence pour leurs actions répréhensibles. C’est un nouveau jour et une nouvelle génération.

Les pays qui ont besoin de ces fournitures ont une population avec une moyenne d'âge de 22 ans. La plupart d'entre eux sont en bonne santé avec un système immunitaire fort et il existe donc un nombre important de cas asymptomatiques de Covid-19. Seuls des tests généralisés pourraient freiner la transmission du virus, en confirmant les cas positifs et en traitant de nouveaux cas afin de stopper la contamination et les décès qui pourraient être évités si des kits de test étaient disponibles.

Ils ont accepté les commandes des États africains et se sont concentrés sur la livraison des kits à d'autres juridictions une fois qu'ils ont obtenu les produits de Chine. Les Laboratoires Abbott comprennent mieux que quiconque que c'est faux. Nous ne prenons pas ce cas à la légère car les vies africains comptent, surtout en ce qui concerne la lutte contre Covid 19.

Bien que nous ne commenterons pas davantage le fond de l'affaire, nous continuerons à utiliser tous les moyens légaux pour obtenir justice et pour tenir les Laboratoires Abbott responsables.