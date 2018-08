"Les partenaires mettent beaucoup d’argent avec très peu d’impact", ministre de la Santé

Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh a détaillé aujourd'hui les principales mesures et recommandations en matière sanitaire au plan national, à la sortie d'une réunion sur la santé au Palais présidentiel.



La réunion, présidé par le chef de l'Etat, a vu la participation d’une vingtaine des partenaires techniques et financiers ainsi que des ambassadeurs de certains pays occidentaux accrédités au Tchad.



Les questions relatives à la lutte contre le paludisme, la malnutrition et aux financements ont été abordées au cours de cette rencontre.



« En cette période de pluie, il y a beaucoup de risques, notamment le choléra devenu cyclique. C’est une maladie liée à la propreté et à l’assainissement. Nous saluons déjà les activités à travers la semaine de la citoyenneté qui aide à ce qu’il y ait une prise de conscience sur cette question d’assainissement. Et le choléra sévit dans trois de nos pays voisins. Fort heureusement, nous n’avons pas des cas. Des dispositions sont prises pour que nous ne serions pas touchés. Des kits sont déjà prépositionnels. L'accord a été donné pour le financement des kits additionnels pour que la veille puisse être accentuée », a expliqué le ministre de la Santé publique.



S'agissant de la malnutrition, le comité national de nutrition a été instruit à se réunir régulièrement et à réactualiser le plan nutritionnel pour faire face à cette situation.



Aziz Mahamat Saleh a annoncé que la prochaine réunion portera sur la question du financement des projets de santé. « Le président de la République veut plus de lisibilité, car, les partenaires mettent beaucoup d’argent avec très peu d’impact », selon lui.