Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron s’engager à renforcer la coopération entre le Sénégal et la France

Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, en le fondant sur le respect mutuel, l'équilibre et la défense des intérêts réciproques des deux peuples.



Ils ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans des secteurs clés contribuant à une plus grande souveraineté du Sénégal, tels que la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture.



Les présidents se sont félicités de leur volonté conjointe de renforcer la qualité du partenariat historique entre la France et le Sénégal, unis par des valeurs démocratiques partagées et des liens humains forts.



Cet échange marque la volonté des deux dirigeants de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le développement de projets structurants bénéfiques aux deux pays.