Les réformes transatlantiques vont toucher le monde du travail

Il fut un temps où il suffisait qu'un employeur respecte les termes d'un contrat de travail individuel ou d'une convention collective applicable. Puis, depuis les années 1960 et 1970, dans les économies développées, les hommes et les femmes devaient être rémunérés de la même façon pour occuper le même emploi ou un emploi équivalent. Les taux nationaux du salaire minimum sont progressivement devenus la norme et, au cours de ce siècle, le salaire minimum vital. Mais aujourd'hui, tout change à travers le monde - et la source du changement le plus rapide et le plus radical pour l'Europe et le reste du monde, ce sont les États-Unis.



Grâce à l'État américain du New Jersey - et maintenant à d'autres États également - les employeurs doivent non seulement se préoccuper de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais aussi de l'égalité salariale pour un large éventail de motifs comme la race, le handicap, l'âge et l'état civil. Ils sont également contraints d'évaluer la différence selon les principes de l'équivalence, ce qui signifie qu'ils doivent intégrer des systèmes objectifs d'évaluation des emplois dans le processus de détermination des salaires.



Mais la révolution ne s'arrête pas là. Les lois " Interdire la boîte " empêchent les employeurs de s'informer sur les casiers judiciaires pendant le processus d'entrevue. Les questions relatives à l'"historique des salaires" lors des entretiens d'embauche sont également progressivement interdites. Le mouvement #MeToo n'a rien perdu de son dynamisme et les employeurs américains trouvent maintenant presque impossible d'appliquer des ordonnances bâillonnant les victimes de harcèlement sexuel, ou de les forcer à se soumettre à un arbitrage obligatoire pour minimiser l'exposition de la presse. Il y a quelques années, il était normal d'inclure une clause de non-concurrence dans les contrats de presque n'importe quel employé américain et de limiter ainsi fortement le lieu de travail d'un employé qui quittait. Mais ce n'est plus le cas. L'augmentation des seuils salariaux pour le paiement des heures supplémentaires signifie également qu'on ne peut plus s'attendre à ce qu'un nombre croissant de cols blancs travaillent de longues heures pour un salaire de base fixe.



Ces nouvelles exigences sont imposées aux employeurs au niveau des États et, de plus en plus, par la loi fédérale. L'État de la Californie introduit aussi tellement de lois qu'il conteste constamment les limites fédérales. Comme la plupart des choses aux Etats-Unis, ce sont les tribunaux qui sont en train de devenir une force supplémentaire pour le changement - alors que la politique conservatrice s'oppose aux réformateurs libéraux et progressistes. Regardez attentivement l'Amérique de Trump et c'est tout ce que Trump déteste et s'oppose. Mais la cause de l'amélioration des droits en matière d'emploi est difficile à vaincre.



Le reste du monde ne se contente pas de regarder. L'approche du New Jersey en matière d'égalité salariale est à l'étude par le gouvernement britannique (bien qu'il semble ignorer ses origines) et les recours collectifs à l'américaine deviennent beaucoup plus courants en Europe et en Asie-Pacifique.



Selon le Secrétaire général de la Fédération des employeurs internationaux (FedEE), Robin Chater, "L'Union européenne semble avoir dépensé son réservoir de nouvelles idées sur la manière de moderniser le cadre juridique de l'emploi et est toujours sur la voie de la collision avec ceux qui développent de nouvelles méthodes de travail flexibles grâce à l'économie du travail. Elle a beaucoup à apprendre de l'autre côté de l'Atlantique et, surtout, qu'il n'y a rien à craindre d'un assouplissement des lois de protection de l'emploi. Comme les employeurs français, espagnols et suédois peuvent facilement le confirmer, la rigidité de la protection de l'emploi rend difficile pour les employeurs de générer des engagements d'emploi à long terme. La question de savoir si les employeurs de l'UE accueilleraient favorablement d'autres réformes américaines, telles que la limitation des questions de recrutement et l'extension du droit au paiement des heures supplémentaires, est discutable, mais il n'est jamais bénéfique pour les sociétés de toujours regarder vers l'intérieur, de sorte que nous pouvons attendre des débats politiques à venir une nouvelle façon de percevoir la relation de travail".