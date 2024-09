Liban : Voici comment les services secrets israéliens ont traqué Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah depuis 32 ans

Nasrallah aurait rencontré un homme d'Iran à Beyrouth, et c'est lors de cette réunion que la substance aurait été appliquée sur sa paume. Après cette rencontre, Nasrallah aurait été placé sous surveillance étroite par les services israéliens.



Israël aurait attendu deux minutes après la confirmation de la présence de Nasrallah au quartier général du Hezbollah à Dahiyeh, Beyrouth, avant de lancer une attaque aérienne. Les sources indiquent que les six bâtiments au-dessus du quartier général étaient en grande partie vides, ce qui expliquerait le faible nombre de victimes.



L'élimination par Israël du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans un puissant bombardement vendredi dans la banlieue de Beyrouth, est une remarquable opération d'espionnage qui vient couronner un travail de renseignement de plusieurs années et met en exergue l'infiltration profonde du mouvement, selon des experts.