Libye : 28 corps retrouvés et un réseau de trafic de migrants démantelé

Les agents de la branche de lutte contre l’immigration illégale, soutenus par les forces de la brigade Sabr Al-Salam, ont mené une opération pour libérer 76 migrants détenus dans des conditions inhumaines. Les victimes, soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants, ont été secourues et prises en charge par les autorités.



Sur place, les enquêteurs ont découvert 28 corps enterrés aux alentours du centre de détention. Une équipe de médecins légistes a été dépêchée pour déterminer les causes de leur décès. Parallèlement, les témoignages des victimes ont été recueillis afin de documenter les crimes commis par le réseau criminel.



Trois suspects arrêtés



Trois individus, dont un Libyen et deux étrangers dont la nationalité n’a pas été révélée, ont été arrêtés et présentés aux autorités judiciaires pour interrogatoire. Les suspects sont accusés d’avoir organisé des opérations de trafic de migrants, de les avoir détenus illégalement, torturés et soumis à des traitements inhumains.



Le bureau du procureur général a souligné l’importance de cette opération pour lutter contre les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des migrants. Les autorités ont également appelé à une collaboration internationale pour endiguer ce fléau et protéger les droits des migrants.