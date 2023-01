Libye : 85 citoyens tchadiens expulsés

85 citoyens tchadiens ont été expulsés de Libye ce 11 janvier par l'Agence de lutte contre l'immigration, après avoir purgé leur peine dans des établissements de rééducation et de réhabilitation, informe l'ambassade du Tchad en Libye.



Ces ressortissants tchadiens ont été identifiés par l'ambassade et des documents de voyage leur ont été délivrés pour faciliter leur retour au pays.



L'ambassade exprime ses remerciements et sa gratitude aux autorités libyennes compétentes pour leur bonne coopération et leur coordination mutuelle afin de faciliter le retour en toute sécurité des citoyens dans leur pays d'origine.