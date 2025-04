Libye : Arrestation de migrants subsahariens (Tchadiens, Maliens et Nigeriens) lors d'une patrouille dans le désert

Préoccupations Humanitaires et Sécuritaires





Ces arrestations soulignent les défis humanitaires et sécuritaires considérables auxquels sont confrontés les migrants subsahariens en Libye. Les organisations internationales et les défenseurs des droits de l'homme expriment régulièrement leur inquiétude quant au traitement réservé à ces migrants, notamment en ce qui concerne leurs conditions de détention, leur accès à la protection et le respect de leurs droits fondamentaux. La situation en Libye met en évidence la nécessité d'une approche globale et humaine pour gérer les migrations, en s'attaquant aux causes profondes des déplacements et en assurant la protection des personnes en transit.