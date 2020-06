Libye : L'Égypte menace d'intervenir militairement

Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi a menacé samedi d'une intervention militaire directe de son pays si les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) soutenues par la Turquie, avançaient vers la ville de Syrte.



Il s'est exprimé lors d'une visite aux unités de combat de l'armée de l'air égyptienne à la base militaire Sidi Berrani, dans la région militaire occidentale, en présence de responsables militaires dont le ministre de la défense.



Dans son discours, Al-Sissi a évoqué la présence de "mercenaires et intrus" en soutien à des "milices extrémistes" avec des "outils militaires" et des "aspirations expansionnistes".



Cette menace du dirigeant égyptien, soutien du maréchal Khalifa Haftar, intervient après un renversement de situation en Libye, en faveur des forces du GNA.



Selon Al-Sissi, « toute intervention directe de l’Égypte est devenue légitime au niveau international ».



Pour sa part, le GNA évoque une ingérence interne qui constitue une menace grave pour la sécurité et la paix.



Syrte est la ville natale de l'ex-président Mouammar Kadhafi.